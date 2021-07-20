Въезд транспорта в Жуковский ограничат на шесть дней из-за МАКС-2021

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Въезд автотранспорта и транзит машин через подмосковный Жуковский ограничат в течение шести дней из-за проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе местной администрации, ежедневно с 20 по 25 июля с 08:00 до 22:00 попасть в город на машине смогут только его жители, предъявив паспорт с отметкой о постоянной регистрации, а также автомобили, имеющие специальные пропуска от дирекции авиасалона или городской администрации. "Общественный транспорт будет работать без ограничений, в город можно будет беспрепятственно добраться на автобусах, маршрутных такси и пригородных электричках", - пояснил собеседник агентства. Он заметил, что информационные щиты, уведомляющие водителей о вводимых ограничениях, заранее установили на всех подъездах к городу, а также на проходящих возле него автотрассах.

Изменится и схема движения машин и общественного транспорта внутри самого города, что связано с обеспечением беспрепятственного проезда автобусов-экспрессов до территории Летно-Исследовательского института имени Громова, где и пройдет авиасалон. "Подобные изменения в схеме движения действуют в Жуковском во время проведения авиасалона уже не первый год, и о них мы также оперативно известили всех жителей и гостей наукограда", - заметили в пресс-службе.

В свою очередь, в дирекции МАКС-2021 ТАСС напомнили, что бесплатные автобусы-экспрессы будут курсировать на авиасалон от железнодорожных платформ Рязанского направления "Отдых" и "Есенинская". Также экспрессы запустят от аэропорта Жуковский, первой проходной Летно-Исследовательского института, а с 21 по 25 июля они также будут курсировать от жуковской улицы Лацкова с остановкой у торгового центра "Океан".

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля. Его организаторы ожидают, что ежедневно мероприятие будут посещать порядка 20-30 тыс. человек. По словам заместителя генерального директора компании "Авиасалон" Владимира Советкина, в текущем году дирекция не ожидает такого массового посещения мероприятия, как в предыдущие годы. "Выполняя рекомендации Роспотребнадзора, мы немного видоизменили формат МАКСа: теперь у нас на каждый день продается билет с целью немного "растворить" посетителей по дням", - рассказал он. Советкин подчеркнул, что по программе каждый день будут выступать пилотажные группы.

"Мы готовы и к большей посещаемости - если помните, у нас в предыдущие годы в выходные дни на комплексе было до 150-200 тыс. человек. Такого в этом году не будет, и мы все прекрасно понимаем, почему", - заключил Советкин.