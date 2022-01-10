В Оренбургской области число субъектов МСП вернулось к докризисным значениям

ОРЕНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Число занятых в малом и среднем бизнесе Оренбургской области к концу 2021 года достигло 217 тыс., а общее число субъектов МСП превысило 55 тыс., что свидетельствует о восстановлении этого сектора экономики после кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

"Ключевые показатели в секторе МСП за этот год показывают, что ситуация стабилизировалась, и можно говорить о том, что в целом спад, связанный с ковидом, на сегодняшний момент преодолен. Сейчас численность субъектов малого и среднего бизнеса вернулась к докризисным значениям. И это связано с ростом числа вновь создаваемых предприятий", - сказал Петухов.

В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, по данным ФНС на декабрь 2021 года, содержатся записи о 55 643 субъектах МСП, из них более девяти тыс. - вновь созданные. При этом в начале года малый и средний бизнес Оренбуржья был представлен 54 тыс. субъектов.

Восстановление сектора МСП власти Оренбургской области связывают с антикризисной поддержкой, которая предоставлялась в последние два года, было реализовано несколько программ льготного кредитования. По словам вице-губернатора, значительная помощь также была предоставлена по линии национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Петухов отметил, что в ответ на запросы бизнеса был существенно расширен доступ к финансовым инструментам, в том числе микрозаймам и гарантийной поддержке.

"У нас на сегодняшний день почти шесть тыс. предпринимателей получили поддержку по программе поддержки наиболее пострадавших отраслей ФОТ 3.0, это выплаты МРОТ. Это более 500 млн рублей, которые пошли непосредственно в экономику области", - уточнил Петухов.

Помощь со стороны региона

Активную помощь предпринимателям, по словам вице-губернатора, оказывал Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области. Владельцам фирм помогали в маркировке товаров, цифровизации бизнеса, упаковке франшизы, сертификации, рекламе, размещении на электронных площадках и составлении бизнес-планов. Было выдано 185 микрозаймов более чем на 320 млн рублей, а также 53 поручительства, которые помогли малому бизнесу получить кредиты на общую сумму почти 700 млн рублей.

Получателями услуг регионального Центра поддержки экспорта стали 415 предпринимателей. Это позволило 37 компаниям заключить экспортные контракты, 14 из них вышли на иностранный рынок впервые. Общая сумма поддержанного экспорта составила $15,6 млн. Такие показателя сопоставимы с итогами 2020 года.

Цель национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.