Социальное предпринимательство: как сделать бизнес добрым?

Социальное предпринимательство, находясь на пересечении бизнеса и благотворительности, решает важные социальные и культурные задачи общества, а также позволяет адаптироваться социально незащищенным категориям граждан. При этом такой вид бизнеса тоже может приносить прибыль своим владельцам. В июле 2019 года понятие "социальное предпринимательство" в России было закреплено на законодательном уровне.

Начинающая предпринимательница Марина уже открыла небольшое кафе и теперь планирует сделать свой бизнес не только прибыльным, но и полезным для общества. Социальные предприниматели и эксперты поделились с Мариной полезными советами, которые помогут ей реализовать эту идею.

Каким может быть социальный бизнес?

Свою деятельность вы можете построить, основываясь на развитии сервисов и услуг в социально значимых сферах, к примеру, заняться производством средств реабилитации для инвалидов или запустить образовательную программу для пенсионеров. А можете трудоустроить в свою компанию людей, которые нуждаются в поддержке и социализации – выпускников интернатов и детских домов, пенсионеров, матерей-одиночек и инвалидов.

Соосновательница центра поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая объясняет:

Сегодня в сообществе социальных предпринимателей мы видим три самые востребованные сферы. Во-первых, это образовательные услуги в разных форматах для людей разного возраста. Во-вторых, трудоустройство людей с ментальными и физическими особенностями и, в-третьих, экологические проекты, цель которых - изменить отношение людей к защите окружающей среды, собственному поведению и ответственному потреблению. Это те проекты, которые уже развиваются. И здесь преимуществом для начинающего предпринимателя будет большое количество уже созданных бизнес-моделей, которые можно просто локализовать в своем городе.

Зачем мне социальная миссия?

На этапе старта начинающим предпринимателям важно определить социальную миссию. Именно она должна стать отправной точкой, из которой будет вытекать стратегия развития компании. Кроме того, она станет основой в принятии всех последующих важных решений. Благодаря четко сформулированной миссии, вы можете найти не только своих клиентов, но и будущих партнеров.

Соосновательница центра поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая советует:

Определить социальную миссию можно, задав несколько вопросов: что и для кого вы хотели бы изменить, и что, в конечном счете, изменится с появлением вашего бизнеса у благополучателей. Далее определить, какая юридическая форма больше подходит для реализации той миссии, которую вы для себя наметили. Встречаются социальные предприниматели, которые оформляют свой бизнес как общество с ограниченной ответственностью или индивидуальное предпринимательство и параллельно ведут деятельность некоммерческой организации. Во многом это зависит от того, что большинство социальных стартапов в начале пути с трудом финансируются собственным доходом. Такая гибридная юридическая форма позволяет воспользоваться в полном объеме различными мерами господдержки.

Каким клиентам интересен социальный бизнес?

В отличие от благотворительности, социальное предпринимательство нацелено на самоокупаемость и получение прибыли за счет продажи товаров и оказания услуг. Здесь вы можете ориентироваться на целевую аудиторию, для которой производите продукт, или привлечь клиентов, которые ценят товары с социальной добавленной стоимостью (товары, изготовленные социальнонезащищенными категориями граждан, выручка или часть которой направлены на социальные цели – прим. ТАСС)

Соосновательница сервиса корпоративных подарков от социальных предпринимателей BuySocial Любовь Ермолаева отмечает:

В последнее время такие товары все чаще становятся интересны крупным российским и международным компаниям, для которых социальная ответственность – важная часть корпоративной культуры. Через покупку корпоративных подарков они имеют возможность оказать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. Сегодня BuySocial помогает социальным предпринимателям наладить сбыт продукции и установить отношения с крупными компаниями. Возможно, на этапе старта стоит присмотреться к такой платформе, как наша.

Как работать с особенными людьми?

Трудоустраивая социально незащищенные категории граждан, вы не только решаете проблему безработицы, но и помогаете таким людям социализироваться в обществе. Будьте готовы, что такое решение потребует от вас дополнительных усилий в части организации рабочего процесса и дополнительного обучения сотрудников.