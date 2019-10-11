Социальное предпринимательство: как сделать бизнес добрым?

Социальное предпринимательство, находясь на пересечении бизнеса и благотворительности, решает важные социальные и культурные задачи общества, а также позволяет адаптироваться социально незащищенным категориям граждан. При этом такой вид бизнеса тоже может приносить прибыль своим владельцам. В июле 2019 года понятие "социальное предпринимательство" в России было закреплено на законодательном уровне.
Начинающая предпринимательница Марина уже открыла небольшое кафе и теперь планирует сделать свой бизнес не только прибыльным, но и полезным для общества. Социальные предприниматели и эксперты поделились с Мариной полезными советами, которые помогут ей реализовать эту идею.
Каким может быть социальный бизнес?
Свою деятельность вы можете построить, основываясь на развитии сервисов и услуг в социально значимых сферах, к примеру, заняться производством средств реабилитации для инвалидов или запустить образовательную программу для пенсионеров. А можете трудоустроить в свою компанию людей, которые нуждаются в поддержке и социализации – выпускников интернатов и детских домов, пенсионеров, матерей-одиночек и инвалидов.
Соосновательница центра поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая объясняет:
Сегодня в сообществе социальных предпринимателей мы видим три самые востребованные сферы. Во-первых, это образовательные услуги в разных форматах для людей разного возраста. Во-вторых, трудоустройство людей с ментальными и физическими особенностями и, в-третьих, экологические проекты, цель которых - изменить отношение людей к защите окружающей среды, собственному поведению и ответственному потреблению. Это те проекты, которые уже развиваются. И здесь преимуществом для начинающего предпринимателя будет большое количество уже созданных бизнес-моделей, которые можно просто локализовать в своем городе.
Зачем мне социальная миссия?
На этапе старта начинающим предпринимателям важно определить социальную миссию. Именно она должна стать отправной точкой, из которой будет вытекать стратегия развития компании. Кроме того, она станет основой в принятии всех последующих важных решений. Благодаря четко сформулированной миссии, вы можете найти не только своих клиентов, но и будущих партнеров.
Соосновательница центра поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая советует:
Определить социальную миссию можно, задав несколько вопросов: что и для кого вы хотели бы изменить, и что, в конечном счете, изменится с появлением вашего бизнеса у благополучателей. Далее определить, какая юридическая форма больше подходит для реализации той миссии, которую вы для себя наметили. Встречаются социальные предприниматели, которые оформляют свой бизнес как общество с ограниченной ответственностью или индивидуальное предпринимательство и параллельно ведут деятельность некоммерческой организации. Во многом это зависит от того, что большинство социальных стартапов в начале пути с трудом финансируются собственным доходом. Такая гибридная юридическая форма позволяет воспользоваться в полном объеме различными мерами господдержки.
Каким клиентам интересен социальный бизнес?
В отличие от благотворительности, социальное предпринимательство нацелено на самоокупаемость и получение прибыли за счет продажи товаров и оказания услуг. Здесь вы можете ориентироваться на целевую аудиторию, для которой производите продукт, или привлечь клиентов, которые ценят товары с социальной добавленной стоимостью (товары, изготовленные социальнонезащищенными категориями граждан, выручка или часть которой направлены на социальные цели – прим. ТАСС)
Соосновательница сервиса корпоративных подарков от социальных предпринимателей BuySocial Любовь Ермолаева отмечает:
В последнее время такие товары все чаще становятся интересны крупным российским и международным компаниям, для которых социальная ответственность – важная часть корпоративной культуры. Через покупку корпоративных подарков они имеют возможность оказать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. Сегодня BuySocial помогает социальным предпринимателям наладить сбыт продукции и установить отношения с крупными компаниями. Возможно, на этапе старта стоит присмотреться к такой платформе, как наша.
Как работать с особенными людьми?
Трудоустраивая социально незащищенные категории граждан, вы не только решаете проблему безработицы, но и помогаете таким людям социализироваться в обществе. Будьте готовы, что такое решение потребует от вас дополнительных усилий в части организации рабочего процесса и дополнительного обучения сотрудников.
Соосновательница сервиса корпоративных подарков от социальных предпринимателей BuySocial Любовь Ермолаева рекомендует:
Внимательно изучите потребности, желания и ограничения по здоровью той группы людей, которую вы трудоустраиваете. Если вы даете работу слепоглухим людям, то производство нужно адаптировать таким образом, чтобы они могли создавать что-то своими руками, а обстановка в мастерской не должна меняться, ведь свой рабочий процесс они воспроизводят по памяти. Для матерей-одиночек рассмотрите возможность удаленной работы или неполного рабочего дня. Хорошо, если вы привлечете таких сотрудников к обсуждению организации рабочего процесса, дадите им возможность принимать решения и высказываться. И, конечно, стоит запастись терпением, ведь их темпы работы и возможности будут отличаться от стандартного коллектива.
Кто может поддержать социальный бизнес?
Сегодня в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусмотрена приоритетная поддержка социального бизнеса. Предпринимателям из этой сферы стала доступна гарантийная поддержка по льготным кредитным продуктам от Корпорации МСП со страховым покрытием до 75% от общей суммы займа. Развитием социального предпринимательства также занимаются фонды и крупный бизнес.
Так, фонд "Навстречу переменам" выдает гранты для проектов в сфере детства, а фонд "Наше будущее" - беспроцентные займы социальному бизнесу. Специальные государственные программы поддержки соцпредпринимателей работают в моногородах.
Председатель экспертного совета по развитию социального предпринимательства при комитете Госдумы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Наталья Перязева комментирует:
Начинающий социальный предприниматель может рассчитывать на микрогранты, как правило, не более 200 тыс. рублей, и на акселерацию, что на самом деле, гораздо важнее, так как это уже не "рыбка, а удочка". Кроме того, существуют региональные субсидии на разные виды деятельности: в этом случае можно получить порядка 300-500 тыс. рублей. По мере роста предприятия и, главное, накопления опыта, социальный предприниматель может принимать участие в тендерах, где суммы контрактов уже достаточно крупные. Особое внимание следует обратить на возможности, которые в зависимости от региона предоставляются предприятиям, вошедшим в реестр поставщиков социальных услуг. В этом случае государство может выступать плательщиком за услуги, оказываемые социальным предприятием.
А что если я не справлюсь?
Поскольку получение прибыли не является первоочередной целью социального предприятия, говорить о его высокой доходности не приходится. Но важно помнить, что социальный бизнес - это финансово устойчивый механизм, привлекательный для сторонних инвесторов, в первую очередь импакт-инвесторов (инвесторы размещают капитал в предприятия, некоммерческие организации и фонды с целью социального воздействия на общество. Инвестиции могут проводиться через различные виды активов, например, частный капитал/венчурный капитал – прим. ТАСС). Для построения эффективной бизнес-модели в настоящее время существует большое количество акселерационных программ, позволяющих в том числе увеличить объем продаж.
Соосновательница центра поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая обращает внимание:
Секрет успешных социальных компаний заключается в том, что в нужный момент их поддержали инвесторы, хорошо понимающие рынок. Одновременно они стали для них и наставниками, ценя возможность получить не только финансовый, но и социальный возврат на инвестирование. В Impact Hub Moscow мы верим, что большинство социальных бизнесов могут получать неплохой доход, поэтому делаем шаги, чтобы им в этом помочь. Совместно с дружественными фондом и бизнес-ангелом тестируем бесплатную программу, цель которой помочь социальному предпринимателю получить частные инвестиции. Она включает в себя подготовку предпринимателя к переговорам с потенциальным инвестором, подготовку юридической и бухгалтерской инфраструктуры сделки, а также сопровождение предпринимателя вплоть до выхода на инвестора.
Директор департамента инвестиционного развития и предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова советует:
Помочь социальным предпринимателям призваны и Центры инноваций социальной сферы. Они оказывают полный спектр поддержки действующим предпринимателям, занимаются продвижением социальных проектов, обучением предпринимателей, оказывают им консультативную помощь. Как правило, те предприниматели, кто тесно взаимодействуют с центрами – чувствуют себя гораздо увереннее и защищеннее. Сегодня в России функционирует 38 таких центров, в ближайшем будущем они откроются в каждом из регионов. Поэтому всем, кто ведет деятельность в сфере социального бизнеса, я рекомендую посетить ЦИСС.