Как открыть медицинский центр: от лицензии к реальному бизнесу

Бизнес в медицинской сфере - один из самых востребованных и прибыльных, но, в то же время, и непростых. Он требует от предпринимателя большой ответственности и серьезной подготовки, ведь речь идет о здоровье людей. После нескольких лет лечебной практики в государственной больнице, Олег задумался об открытии собственного медицинского центра. О том, как успешно реализовать такой бизнес-проект ему подсказали предприниматели, уже запустившие работу своих медицинских клиник и лабораторий. Какое направление выбрать для клиники? Открывая собственный медицинский центр, прежде всего, необходимо определиться с перечнем медицинских услуг, который вы планируете оказывать. Лучше всего изучить статистику по заболеваемости и эпидемиологической обстановке в вашем регионе или городе и выяснить, какие из медицинских услуг особенно сложно получить в государственных медучреждениях и у ваших конкурентов. Существует несколько моделей для развития такого бизнеса: вы можете сосредоточиться на предоставлении монопрофильных услуг, например, в сфере стоматологии, гинекологии, педиатрии, или открыть многофункциональный центр для диагностики и лечения различных заболеваний. Генеральный директор ООО "Хромсистемслаб" Павел Глаговский советует:

Медицинский центр – это лицензируемый вид деятельности, поэтому я советую сразу регистрировать бизнес, как общество с ограниченной ответственностью. Можно работать и как индивидуальный предприниматель, но существует много нюансов, связанных с профессиональным образованием физического лица, на которое оформляется ИП. На начальном этапе лучше выбрать упрощенную систему налогообложения. Такая система поможет сэкономить средства на начальном этапе развития бизнеса, поскольку период с момента начала ремонта до получения лицензии составляет минимум три месяца, и этот период работы, априори, убыточен. В случае, если компания растет: в штате более 15 человек, и минимум восемь из них имеют медицинский сертификат, то имеет смысл задуматься о переходе на общую систему налогообложения, поскольку, медицинские услуги оказываются без налога НДС, а при соблюдении описанных выше требований по персоналу, не облагаются налогом на прибыль. Каким должно быть помещение для будущего медцентра? Лучше всего, если ваша клиника будет расположена в доступном для посетителей месте с удобной транспортной коммуникацией. Помните, что помещение медучреждения должно соответствовать установленным санитарным нормам и правилам (СанПин - далее) . Они определяют площадь кабинетов, специальный ремонт, необходимый инвентарь, наличие горячей воды, канализации и приточно-вытяжной вентиляции, утилизации метотходов и многое другое. Помимо этого, вам предстоит соблюсти требования пожарной инспекции. Помещение должно быть оснащено пожарной сигнализацией, схемами эвакуации, эвакуационными выходами и средствами пожаротушения. Без соблюдения этих правил вы не сможете получить лицензию на деятельность. Основательница сети женских клиник "Медок" Лиза Маслова рекомендует: Вход в медицинский центр должен быть отдельным с улицы. Если в клинике есть педиатрическое отделение, то для детей также необходимо предусмотреть отдельный вход и санузел. По СанПину в каждом кабинете должна быть раковина. Говоря про отделку, помните, что все поверхности должны быть моющимися, поэтому для окрашивания стен в медучреждениях существует специализированная краска. Процедурные кабинеты необходимо отделать керамической плиткой. В кабинетах запрещено использовать декор, например, картины, которые нельзя обработать дезинфекционными средствами. Как получить лицензию на клинику? Чтобы получить лицензию на медицинский центр у вас должно быть подготовленное по СанПину помещение, необходимое медицинское оборудование и сертифицированный персонал. Лицензию придется получать на каждый вид медицинских услуг, для этого необходимо направить документы в Росздравнадзор. Лицензия распространяется только по определенному адресу, но выдается бессрочно. При бизнес-планировании стоит учесть, что на ее получение уйдет от двух месяцев. Основательница сети женских клиник "Медок" Лиза Маслова рекомендует: Вы не сможете получить лицензию, если у вас не будет санитарно-эпидемиологического заключения от СЭС. Оно готовится в течение 30 дней после проведения проверки. Вместе с этим заключением вы подаете действующие сертификаты специалистов, которые будут вести прием и документы на оборудование. Для каждой категории специалистов существует свой перечень оборудования, ознакомиться с ним можно на сайте Минздрава РФ. Помните, что в рамках одного кабинета вы можете лицензировать сразу нескольких специалистов.