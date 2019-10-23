Как открыть медицинский центр: от лицензии к реальному бизнесу

Бизнес в медицинской сфере - один из самых востребованных и прибыльных, но, в то же время, и непростых. Он требует от предпринимателя большой ответственности и серьезной подготовки, ведь речь идет о здоровье людей.
После нескольких лет лечебной практики в государственной больнице, Олег задумался об открытии собственного медицинского центра. О том, как успешно реализовать такой бизнес-проект ему подсказали предприниматели, уже запустившие работу своих медицинских клиник и лабораторий.
Какое направление выбрать для клиники?
Открывая собственный медицинский центр, прежде всего, необходимо определиться с перечнем медицинских услуг, который вы планируете оказывать. Лучше всего изучить статистику по заболеваемости и эпидемиологической обстановке в вашем регионе или городе и выяснить, какие из медицинских услуг особенно сложно получить в государственных медучреждениях и у ваших конкурентов.
Существует несколько моделей для развития такого бизнеса: вы можете сосредоточиться на предоставлении монопрофильных услуг, например, в сфере стоматологии, гинекологии, педиатрии, или открыть многофункциональный центр для диагностики и лечения различных заболеваний.
Генеральный директор ООО "Хромсистемслаб" Павел Глаговский советует:
Медицинский центр – это лицензируемый вид деятельности, поэтому я советую сразу регистрировать бизнес, как общество с ограниченной ответственностью. Можно работать и как индивидуальный предприниматель, но существует много нюансов, связанных с профессиональным образованием физического лица, на которое оформляется ИП. На начальном этапе лучше выбрать упрощенную систему налогообложения. Такая система поможет сэкономить средства на начальном этапе развития бизнеса, поскольку период с момента начала ремонта до получения лицензии составляет минимум три месяца, и этот период работы, априори, убыточен. В случае, если компания растет: в штате более 15 человек, и минимум восемь из них имеют медицинский сертификат, то имеет смысл задуматься о переходе на общую систему налогообложения, поскольку, медицинские услуги оказываются без налога НДС, а при соблюдении описанных выше требований по персоналу, не облагаются налогом на прибыль.
Каким должно быть помещение для будущего медцентра?
Лучше всего, если ваша клиника будет расположена в доступном для посетителей месте с удобной транспортной коммуникацией. Помните, что помещение медучреждения должно соответствовать установленным санитарным нормам и правилам (СанПин - далее) . Они определяют площадь кабинетов, специальный ремонт, необходимый инвентарь, наличие горячей воды, канализации и приточно-вытяжной вентиляции, утилизации метотходов и многое другое.
Помимо этого, вам предстоит соблюсти требования пожарной инспекции. Помещение должно быть оснащено пожарной сигнализацией, схемами эвакуации, эвакуационными выходами и средствами пожаротушения. Без соблюдения этих правил вы не сможете получить лицензию на деятельность.
Основательница сети женских клиник "Медок" Лиза Маслова рекомендует:
Вход в медицинский центр должен быть отдельным с улицы. Если в клинике есть педиатрическое отделение, то для детей также необходимо предусмотреть отдельный вход и санузел. По СанПину в каждом кабинете должна быть раковина. Говоря про отделку, помните, что все поверхности должны быть моющимися, поэтому для окрашивания стен в медучреждениях существует специализированная краска. Процедурные кабинеты необходимо отделать керамической плиткой. В кабинетах запрещено использовать декор, например, картины, которые нельзя обработать дезинфекционными средствами.
Как получить лицензию на клинику?
Чтобы получить лицензию на медицинский центр у вас должно быть подготовленное по СанПину помещение, необходимое медицинское оборудование и сертифицированный персонал. Лицензию придется получать на каждый вид медицинских услуг, для этого необходимо направить документы в Росздравнадзор. Лицензия распространяется только по определенному адресу, но выдается бессрочно. При бизнес-планировании стоит учесть, что на ее получение уйдет от двух месяцев.
Основательница сети женских клиник "Медок" Лиза Маслова рекомендует:
Вы не сможете получить лицензию, если у вас не будет санитарно-эпидемиологического заключения от СЭС. Оно готовится в течение 30 дней после проведения проверки. Вместе с этим заключением вы подаете действующие сертификаты специалистов, которые будут вести прием и документы на оборудование. Для каждой категории специалистов существует свой перечень оборудования, ознакомиться с ним можно на сайте Минздрава РФ. Помните, что в рамках одного кабинета вы можете лицензировать сразу нескольких специалистов.
Основательница Международного центра исследований и разработок Мария Милавская отмечает:
Рекомендую обратиться к сторонним компаниям, которые помогут получить предпринимателям лицензии на деятельность. Они могут не только проконсультировать вас в вопросах получения лицензии, но и полностью взять на себя эту работу. Такие компании знают все нюансы этого процесса и помогут вам избежать бюрократических сложностей, которые могут привести вас к простою помещения и дополнительным тратам по аренде. Как правило у таких компаний есть свои сайты в интернете, но надежнее будет найти их по рекомендациям коллег. Важно, чтобы эти компании имели специализацию на получении именно медицинских лицензий.
Как подобрать персонал?
Не секрет, что, обращаясь в частное медицинское учреждение, клиенты рассчитывают получить высококвалифицированную помощь специалистов, качественный сервис и особое внимание к своей проблеме. И здесь работа вашей клиники будет напрямую зависеть от команды первоклассных специалистов. Найти соискателей вы можете на сайтах по поиску персонала или воспользоваться услугами кадровых агентств. Помните, что весь медперсонал должен иметь соответствующие дипломы и действующие сертификаты, необходимые для выполнения медицинских видов работ.
Основательница сети женских клиник "Медок" Лиза Маслова рекомендует:
Для своих клиник мы сформировали требования к нашему персоналу и разработали определенный формат собеседований, который проходит в несколько этапов. Сначала наши HR-специалисты проверяют навыки коммуникации у соискателя, потому что врач должен уметь просто и понятно объяснять пациенту о его здоровье. Затем соискатель проходит тест и решает кейсы у главного врача, где проверяется его клиническое мышление. Это позволяет нам найти именно тех специалистов, которые соответствуют политике наших клиник. После этого мы обязательно проводим адаптацию для нашего персонала, где обучаем стандартам коммуникации в наших клиниках.
Какое оборудование выбрать?
Качество оказываемых медицинских услуг зависит не только от квалифицированных кадров, но и хорошего медицинского оборудования, способного предоставить максимально точные результаты при диагностике заболеваний. При этом вам стоить быть готовым, что техническое оснащение вашего центра потребует серьезных вложений. И здесь подспорьем для вас могут стать разработанные государством программы поддержки малого и среднего бизнеса. Например, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Минэкономразвития РФ разработало программу кредитования, в которой ставка не превышает 8,5% годовых. А Корпорация МСП реализует льготный лизинг по ставке 6% годовых на отечественное и 8% на иностранное медицинское оборудование.
Заместитель генерального директора медицинских лабораторий "Хромcистемслаб" Светлана Якушева советует:
Поставщиков оборудования достаточно много, в основном, их выбор зависит от платежеспособности предпринимателя и вида оказываемых услуг. Закупая оборудование и мебель для медицинского центра, помните, что они должны иметь регистрационные удостоверения, которые позволяют использовать их в медицинской деятельности. Также необходимо заключить договор на обслуживание оборудования с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Основательница сети женских клиник "Медок" Лиза Маслова рекомендует:
Для начала закупите необходимый минимум оборудования, и докупайте его с расширением клиентопотока и перечня услуг. Найти поставщиков можно не только в интернете, но и на российских и международных выставках медицинского оборудования. Кроме того, практически все поставщики дают возможность сделать тест-драйв медтехники. Помимо всех сертификатов и гарантийных талонов не забудьте попросить поставщика настроить и ввести в эксплуатацию это оборудование. И желательно параллельно провести обучение кого-то из специалистов, кто сможет потом передать эти знания коллегам.
Что еще мне может потребоваться?
Сегодня сложно представить работу современного медицинского центра без медицинской информационной системы. Она позволяет автоматизировать работу медперсонала – внедрить электронные медицинские карты пациентов, организовать эффективную коммуникацию между всеми участниками лечебно-диагностического процесса, а также помогает организовать удобную онлайн-запись на прием, сформировать расписание врачей, вести электронный документооборот. В интернете представлено большое количество таких систем, и вы без труда сможете подобрать наиболее удобную для вашего центра.
Основательница сети женских клиник "Медок" Лиза Маслова рекомендует:
Преимущество таких систем в удобном ведении записи, возможности настраивать протоколы приема, тем самым контролируя деятельность врачей, их рекомендаций пациентам и постановку диагноза. А при разработке маркетинговой стратегии я рекомендую, в первую очередь, сосредоточить все силы на максимальном комфорте ваших пациентов. Например, мы поняли, что женщины в большинстве случаев боятся спрашивать врачей о том, что их беспокоит, поэтому мы разработали перечень потенциальных вопросов, ответы на которые они могут получить, даже их не задавая. Пожалуй, именно такое внимательное и даже заботливое отношение и есть преимущество частной медицины.
Генеральный директор медицинских лабораторий "Хромcистемслаб" Павел Глаговский отмечает:
В настоящее время идет реформа в сфере здравоохранения. Происходит стабильное улучшение в госсекторе, позволяющее пациентам в режиме онлайн записываться в очередь, что несомненно, облегчает им жизнь. И если вы предоставляете частные медицинские услуги, то вашим преимуществом должен стать индивидуальный подход к своим пациентам, персонализация. И те, кто выбирают данную стратегию для себя, в будущем, несомненно, выиграют.