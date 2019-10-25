{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Открываем мини-гостиницу: как сделать свой бизнес привлекательным для туристов?

© Анастасия Зотова/ТАСС
Российские отельеры поделились практическими советами, которые помогут реализовать эту бизнес-идею

Доверие туристов все больше завоевывают небольшие мини-отели, где цены гораздо ниже, чем в крупных сетевых гостиницах, а сервис ничуть им не уступает. Также многие из них предлагают своим клиентам интересные дизайнерские решения, комфортное размещение и расположение – в удобных для турпотока местах.

Марина решила открыть собственную гостиницу и принялась изучать этот вопрос. Российские отельеры поделились с девушкой практическими советами, которые помогут реализовать ей эту идею.

Аренда или собственность?

Если вы решили начать гостиничный бизнес, то самым важным шагом станет выбор помещения. И здесь вы можете либо арендовать его, либо приобрести в собственность – все зависит от суммы, которую вы готовы инвестировать в бизнес.

Собственное помещение дает вам свободу по части ремонтных решений, лишает необходимости платить аренду, а также предоставляет возможность брать большие займы в банке. Вариант аренды во много раз снижает затраты на старте бизнеса и считается оптимальным для предпринимателей, планирующих открывать отель в мегаполисах, где цена на недвижимость высокая.

Отельер, руководитель управляющей компании HotConsulting Роман Сабиржанов рекомендует:

Не стоит бояться аренды, и с ней бизнес может работать эффективно. Главное – правильно проработать арендный договор. Заключать его желательно на длительный срок, например, от 6 до 10 лет, чтобы вы смогли окупить вложения в ремонт, ведь помещения под гостиницу всегда требуют серьезной перепланировки, и выйти на получение прибыли. Обязательно обратите внимание на такой пункт, как индексация арендной платы – она должна быть щадящей. Собственник раз в год может повышать арендную ставку, я рекомендую зафиксировать в договоре ее верхний предел – он не должен превышать 5%, а повышение должно рассчитываться из первоначальной стоимости аренды, а не индексированной. Иначе это очень сильно разгонит арендную стоимость через несколько лет.

Владелица гостиницы "Виктори" Виктория Федотовская отмечает:

Всегда есть возможность покупки помещения или аренды у городских властей, обязательно поинтересуйтесь, какие варианты доступны, возможно, что-то вам подойдет, и вы значительно сэкономите на тратах по недвижимости. Если вы решили открыть гостиницу на первом этаже жилого здания, помните, что согласно законодательству, вы должны будете перевести помещение в нежилой фонд, а также сделать отдельный вход. Оказывать гостиничные услуги вы сможете только при наличии системы звукоизоляции номеров, соблюдении противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. При переводе помещений из жилого в нежилой фонд, вам придется заручиться одобрением на общем собрании собственников этого дома. И еще одно условие – большинство жителей этого подъезда должны поддержать это решение.

Чем регламентируется сфера гостиничного бизнеса?

На эту тему
Как создать свой бренд одежды: первые шаги в швейном производстве

Общие требования к небольшому отелю на 15 номеров определяются государственным стандартом (далее – ГОСТ) "Услуги малых средств размещения". Согласно этим требованиям ваш мини-отель должен иметь постоянное электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, телевидение и телефонную связь, вентиляцию, помещение для стирки и сушки одежды, а также кухню. ГОСТ определяет и площадь номерного фонда: одноместный номер не может быть меньше 9 кв. м, двухместный – 12 кв. м, для многоместных номеров – не менее 6 кв. м на человека.

Отельер, руководитель управляющей компании HotConsulting Роман Сабиржанов рекомендует:

Одним из основных документов для гостиничного бизнеса сегодня является Положение о классификации гостиниц, согласно которому с января этого года все гостиницы и отели в обязательном порядке должны проходить процедуру классификации и получать "звездную" категорию – от одной до пяти "звезд". Классификацию проводят коммерческие организации, аккредитованные Минэкономразвития РФ, они оценивают уровень сервиса в отеле, его оснащение. Поэтому рекомендую заранее определиться с той категорией отеля, которой вы хотите соответствовать, и исходить из требований и норм, которые для нее установлены. Помните, что формат мини-отелей – это не значит бюджетный и малозвездный формат, вы вполне можете претендовать и на "4 звезды".

Как укомплектовать номерной фонд?

Ориентироваться на ГОСТ и Положение о классификации гостиниц вам придется и при оснащении номерного фонда. Чтобы обеспечить комфортное размещение гостей, в номере должна быть соответствующая мебель: кровать, прикроватные тумбы, шкаф для хранения одежды. Вам придется позаботиться о том, чтобы в номере был, как минимум, один светильник, зеркало, а также качественный текстиль: занавески, покрывала, постельное белье и полотенца.

Отельер, руководитель управляющей компании HotConsulting Роман Сабиржанов рекомендует:

Прежде чем приступить к выбору мебели, рекомендую определиться с концепцией вашей гостиницы. Это позволит вам иметь четкое представление о желаемых материалах, цветах и фактурах. Если ваша гостиница открыта на арендуемой площади, то я не советую заказывать дорогую и эксклюзивную мебель, а также отделку. Для того, чтобы создать стильные и уютные решения в номерах, вам отлично подойдут такие магазины, как IKEA, OBI, Leroy Merlin. Если в процессе ремонта у вас закончатся отделочные материалы, или что-то случится с мебелью, вы без труда найдете эти комплектующие на складах этих магазинов. Если говорить о текстильной продукции, то рекомендую обращаться на текстильные фабрики, например, в Иваново, где ваш заказ будет отшит за пару недель.

Куда можно обратиться за льготным финансированием?

Если у вас не хватает собственных средств на открытие мини-отеля, то можно привлечь льготные заемные средства за счет госпрограмм, призванных поддержать малый бизнес. Так, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Минэкономразвития РФ разработало программу кредитования, по которой гостиничному бизнесу стал доступен займ с процентной ставкой, не превышающей 8,5% годовых. По этой программе вы можете получить кредит до 2 млрд рублей сроком на 10 лет. Если вам нужна небольшая сумма денег, то тогда лучше обратиться в государственные микрофинансовые организации, где выдаются займы до 5 млн рублей от 3,5% годовых сроком до 3-х лет, в том числе и для стартапов.

Описание
© Анастасия Зотова/ТАСС

Владелица гостиницы "Виктори" Виктория Федотовская отмечает:

Большое количество грантов и субсидий для предпринимателей выдаются как региональными, так и муниципальными властями.  Правда, для этого вам придется собрать пакет необходимых документов и защитить проект. Это может быть непросто, и на это уйдет время. Обращайте внимание на каждую деталь в конкурсных положениях, даже малейшее несоответствие требованиям, может лишить вас льготного финансирования. Зато в случае успеха – вы привлечете дополнительные инвестиции в ваш бизнес.

Какие услуги должны быть в мини-отеле?

Не секрет, что именно качественный сервис – гарантия того, что гости не только вернутся в ваш отель, но и порекомендуют его своим друзьям и знакомым. Поэтому перед его открытием убедитесь, что вы готовы предоставить своим постояльцам весь спектр необходимых услуг. К ним относятся ежедневная уборка номеров, смена полотенец и постельного белья, предоставление гладильных принадлежностей, наличие хорошего WI-FI на территории всей гостиницы, возможность пользоваться сейфом и медицинской аптечкой.  Также гость может попросить о необходимости разбудить его утром звонком в номер, вызвать такси или доставить корреспонденцию, поэтому проинформируйте об этих обязанностях сотрудников ресепшена.

Отельер, руководитель управляющей компании HotConsulting Роман Сабиржанов рекомендует:

Несмотря на то, что мини-отели относятся к малому сектору размещения, я считаю, что необходимо предоставлять услуги по питанию. Идеально, если вы организуете для них завтрак, а также сможете предложить чай/кофе, прохладительные и слабоалкогольные напитки, а также различные закуски и выпечку. Гости привыкли, что такие услуги есть в больших отелях, поэтому я рекомендую их вводить и в маленькие, это значительно повысит вашу конкурентоспособность на рынке.

Как организовать систему бронирования, а также контроля въезда и выезда постояльцев?

На эту тему
Хочу сыроварню: как начать производство сыра с нуля?

Для того, чтобы автоматизировать работу отелей, существуют специальные информационные системы. Они помогают настроить бронирование номеров онлайн, процесс управления гостиницей и персоналом, расчет с гостями, туроператорами и значительно повышают качество сервиса.

Отельер, руководитель управляющей компании HotConsulting Роман Сабиржанов рекомендует:

Такие системы являются и хорошим инструментом управления в маленьком отеле, так как позволяют эффективно принимать бронирование от различных онлайн туроператоров и таких агрегаторов, как Booking.com (международная система интернет-бронирования отелей – прим. ТАСС), что значительно упрощает задачу по обработке бронирований для администраторов. Кроме того, в удобном формате они предоставляют возможность увидеть всю информацию о брони и госте, которого мы ожидаем. Подобрать такую систему вы можете через интернет, как правило, они очень доступны по своей ценовой политике – от 3 до 5 тыс. рублей в месяц.

Владелица гостиницы "Виктори" Виктория Федотовская обращает внимание:

Помните, что информацию о заселении и выезде всех иностранных и российских гостей вы обязаны предоставить до 12 часов следующего дня в Федеральную миграционную службу. Сделать это можно через портал Госуслуги.ру или через информационные системы, которые позволяют передавать в ФМС эти данные.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Заказчики впервые смогут финансово помогать поставщикам из малого бизнеса
Поддержка будет реализована по нацпроекту МСП
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС