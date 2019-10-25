Открываем мини-гостиницу: как сделать свой бизнес привлекательным для туристов?

Доверие туристов все больше завоевывают небольшие мини-отели, где цены гораздо ниже, чем в крупных сетевых гостиницах, а сервис ничуть им не уступает. Также многие из них предлагают своим клиентам интересные дизайнерские решения, комфортное размещение и расположение – в удобных для турпотока местах. Марина решила открыть собственную гостиницу и принялась изучать этот вопрос. Российские отельеры поделились с девушкой практическими советами, которые помогут реализовать ей эту идею. Аренда или собственность? Если вы решили начать гостиничный бизнес, то самым важным шагом станет выбор помещения. И здесь вы можете либо арендовать его, либо приобрести в собственность – все зависит от суммы, которую вы готовы инвестировать в бизнес. Собственное помещение дает вам свободу по части ремонтных решений, лишает необходимости платить аренду, а также предоставляет возможность брать большие займы в банке. Вариант аренды во много раз снижает затраты на старте бизнеса и считается оптимальным для предпринимателей, планирующих открывать отель в мегаполисах, где цена на недвижимость высокая. Отельер, руководитель управляющей компании HotConsulting Роман Сабиржанов рекомендует: Не стоит бояться аренды, и с ней бизнес может работать эффективно. Главное – правильно проработать арендный договор. Заключать его желательно на длительный срок, например, от 6 до 10 лет, чтобы вы смогли окупить вложения в ремонт, ведь помещения под гостиницу всегда требуют серьезной перепланировки, и выйти на получение прибыли. Обязательно обратите внимание на такой пункт, как индексация арендной платы – она должна быть щадящей. Собственник раз в год может повышать арендную ставку, я рекомендую зафиксировать в договоре ее верхний предел – он не должен превышать 5%, а повышение должно рассчитываться из первоначальной стоимости аренды, а не индексированной. Иначе это очень сильно разгонит арендную стоимость через несколько лет. Владелица гостиницы "Виктори" Виктория Федотовская отмечает: Всегда есть возможность покупки помещения или аренды у городских властей, обязательно поинтересуйтесь, какие варианты доступны, возможно, что-то вам подойдет, и вы значительно сэкономите на тратах по недвижимости. Если вы решили открыть гостиницу на первом этаже жилого здания, помните, что согласно законодательству, вы должны будете перевести помещение в нежилой фонд, а также сделать отдельный вход. Оказывать гостиничные услуги вы сможете только при наличии системы звукоизоляции номеров, соблюдении противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. При переводе помещений из жилого в нежилой фонд, вам придется заручиться одобрением на общем собрании собственников этого дома. И еще одно условие – большинство жителей этого подъезда должны поддержать это решение. Чем регламентируется сфера гостиничного бизнеса?

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Общие требования к небольшому отелю на 15 номеров определяются государственным стандартом (далее – ГОСТ) "Услуги малых средств размещения". Согласно этим требованиям ваш мини-отель должен иметь постоянное электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, телевидение и телефонную связь, вентиляцию, помещение для стирки и сушки одежды, а также кухню. ГОСТ определяет и площадь номерного фонда: одноместный номер не может быть меньше 9 кв. м, двухместный – 12 кв. м, для многоместных номеров – не менее 6 кв. м на человека. Отельер, руководитель управляющей компании HotConsulting Роман Сабиржанов рекомендует: Одним из основных документов для гостиничного бизнеса сегодня является Положение о классификации гостиниц, согласно которому с января этого года все гостиницы и отели в обязательном порядке должны проходить процедуру классификации и получать "звездную" категорию – от одной до пяти "звезд". Классификацию проводят коммерческие организации, аккредитованные Минэкономразвития РФ, они оценивают уровень сервиса в отеле, его оснащение. Поэтому рекомендую заранее определиться с той категорией отеля, которой вы хотите соответствовать, и исходить из требований и норм, которые для нее установлены. Помните, что формат мини-отелей – это не значит бюджетный и малозвездный формат, вы вполне можете претендовать и на "4 звезды". Как укомплектовать номерной фонд? Ориентироваться на ГОСТ и Положение о классификации гостиниц вам придется и при оснащении номерного фонда. Чтобы обеспечить комфортное размещение гостей, в номере должна быть соответствующая мебель: кровать, прикроватные тумбы, шкаф для хранения одежды. Вам придется позаботиться о том, чтобы в номере был, как минимум, один светильник, зеркало, а также качественный текстиль: занавески, покрывала, постельное белье и полотенца. Отельер, руководитель управляющей компании HotConsulting Роман Сабиржанов рекомендует: Прежде чем приступить к выбору мебели, рекомендую определиться с концепцией вашей гостиницы. Это позволит вам иметь четкое представление о желаемых материалах, цветах и фактурах. Если ваша гостиница открыта на арендуемой площади, то я не советую заказывать дорогую и эксклюзивную мебель, а также отделку. Для того, чтобы создать стильные и уютные решения в номерах, вам отлично подойдут такие магазины, как IKEA, OBI, Leroy Merlin. Если в процессе ремонта у вас закончатся отделочные материалы, или что-то случится с мебелью, вы без труда найдете эти комплектующие на складах этих магазинов. Если говорить о текстильной продукции, то рекомендую обращаться на текстильные фабрики, например, в Иваново, где ваш заказ будет отшит за пару недель. Куда можно обратиться за льготным финансированием? Если у вас не хватает собственных средств на открытие мини-отеля, то можно привлечь льготные заемные средства за счет госпрограмм, призванных поддержать малый бизнес. Так, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Минэкономразвития РФ разработало программу кредитования, по которой гостиничному бизнесу стал доступен займ с процентной ставкой, не превышающей 8,5% годовых. По этой программе вы можете получить кредит до 2 млрд рублей сроком на 10 лет. Если вам нужна небольшая сумма денег, то тогда лучше обратиться в государственные микрофинансовые организации, где выдаются займы до 5 млн рублей от 3,5% годовых сроком до 3-х лет, в том числе и для стартапов.

Владелица гостиницы "Виктори" Виктория Федотовская отмечает: Большое количество грантов и субсидий для предпринимателей выдаются как региональными, так и муниципальными властями. Правда, для этого вам придется собрать пакет необходимых документов и защитить проект. Это может быть непросто, и на это уйдет время. Обращайте внимание на каждую деталь в конкурсных положениях, даже малейшее несоответствие требованиям, может лишить вас льготного финансирования. Зато в случае успеха – вы привлечете дополнительные инвестиции в ваш бизнес. Какие услуги должны быть в мини-отеле? Не секрет, что именно качественный сервис – гарантия того, что гости не только вернутся в ваш отель, но и порекомендуют его своим друзьям и знакомым. Поэтому перед его открытием убедитесь, что вы готовы предоставить своим постояльцам весь спектр необходимых услуг. К ним относятся ежедневная уборка номеров, смена полотенец и постельного белья, предоставление гладильных принадлежностей, наличие хорошего WI-FI на территории всей гостиницы, возможность пользоваться сейфом и медицинской аптечкой. Также гость может попросить о необходимости разбудить его утром звонком в номер, вызвать такси или доставить корреспонденцию, поэтому проинформируйте об этих обязанностях сотрудников ресепшена. Отельер, руководитель управляющей компании HotConsulting Роман Сабиржанов рекомендует: Несмотря на то, что мини-отели относятся к малому сектору размещения, я считаю, что необходимо предоставлять услуги по питанию. Идеально, если вы организуете для них завтрак, а также сможете предложить чай/кофе, прохладительные и слабоалкогольные напитки, а также различные закуски и выпечку. Гости привыкли, что такие услуги есть в больших отелях, поэтому я рекомендую их вводить и в маленькие, это значительно повысит вашу конкурентоспособность на рынке. Как организовать систему бронирования, а также контроля въезда и выезда постояльцев?

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