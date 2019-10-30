Зачем малому бизнесу государственные микрофинансовые организации, и чем они полезны?

Государственные микрофинансовые организации прочно укрепились в системе господдержки предпринимателей. С их помощью власти реализуют программы льготного микрофинансирования, которые позволяют малым компаниям, микробизнесу и даже стартапам получить до 5 млн. рублей по льготной ставке на срок не более трех лет. На развитие микрофинансирования в рамках нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" за пять лет власти планируют направить 25,9 млрд рублей, из них в 2019 году - регионы уже получили 9,7 млрд для пополнения капитала микрофинансовых фондов.
Что такое государтсвенный микрозайм, и чем он отличается от банковских кредитов
Микрозайм - это оптимальный вариант для тех, кто хочет вложить в свой бизнес несколько сотен или миллионов рублей, при этом не имеет кредитной истории и является относительно молодой компанией с невысоким финансовым оборотом. Как правило, таким предпринимателям сложно получить кредит в банке, поэтому государство разработало специальные программы микрофинансирования в государственных МФО. Такие займы отличаются невысокой процентной ставкой, поскольку выдают за счет федерального или регионального бюджетов. Кроме того, заявки рассматриваются оперативно и не требуют от предпринимателя большого пакета документов. В него входят финансовые и учредительные документы, справка из ФНС об отсутствии задолженности по налогам и документы по залогу. В случае положительного решения по займу, предпринимателю предлагают выбрать удобную для него дату и сумму вносимых платежей, что позволяет учесть сезонность бизнеса, а также предоставляют возможность отсрочки погашения основного долга.
По какой процентной ставке я могу получить займ
За счет субсидий из федерального и регионального бюджетов процентные ставки в государственных МФО ниже, чем в коммерческих. Они выдают предпринимателям займы по ставкам, близким к ключевой ставке Центробанка (сегодня она составляет 6,5% - прим. ТАСС), и не превышающей ее 2,5-кратного размера. Во многом, процентная ставка зависит от программ микрофинансирования, которые предлагают МФО, исходя из потребностей и запросов бизнеса в регионе. Кроме того, на нее влияет сфера бизнеса, категория заемщика и наличие залога. Таким образом, в разных регионах вы можете встретить различные процентные ставки. Например, Фондом микрофинансирования Краснодарского края ставки по микрозаймам установлены в размере от 1 до 6% в зависимости от отрасли, в которой предприниматель осуществляет деятельность. А в Фонде содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области ставки составляют от 3,5% до 8 % годовых при наличии у предпринимателя залога.
На каких условиях я могу получить микрозайм
- Ваша компания должна быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов МСП;
- компания не должна находиться в процессе банкротства;
- должны отсутствовать задолженности по налогам и сборам;
- за вами не должно числиться отрицательной кредитной истории.
Для каких целей мне могут дать займ
- Вы можете получить льготный займ на развитие бизнеса, например, покупку нового оборудования или реконструкцию производства;
- можно взять кредит и на пополнение оборотных средств, что часто является одной из основных потребностей малого бизнеса.
Где можно посмотреть список всех государственных МФО
Найти МФО вы можете в реестре микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования на сайте Банка России. Туда входят все государственные микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК), их список обновляется регулярно. Исключить риск мошенничества вы можете, проверив, состоит ли данное МФО в госреестре. Для этого достаточно ввести в поле поиска ее регистрационный номер, который указан на сайте компании или ее название. Если МФО состоит в реестре Центробанка, вы увидите строку с полной информацией о компании. Исключенные из реестра МФО отмечены датой лишения лицензии, как правило, они находятся в самом конце списка.
Где я могу подать заявку на микрозайм
Подать заявку вы можете как в государственных МФО вашего региона, так и в центрах "Мой бизнес".
Может ли стартап рассчитывать на микрозайм
Как раз стартапы и обращаются за микрозаймами в первую очередь. Чтобы поддержать начинающих предпринимателей, Минэкономразвития РФ разработал механизм предоставления беззалоговых займов. Доля таких кредитов для вновь зарегистрированных и действующих менее одного года компаний в совокупном портфеле микрозаймов МФО должна составлять не менее 10 %.
Например, Фонд микрофинансирования Краснодарского края разработал для начинающих предпринимателей специальную программу "Старт" со ставкой 5,5% годовых, по которой можно получить до 300 000 рублей без залога, при наличии бизнес-идеи и грамотно проработанного и обоснованного бизнес-плана, а также получить отсрочку по оплате основного долга до шести месяцев. У тех начинающих предпринимателей, бизнес которых уже приносит прибыль, имеется возможность получить займ до 2 млн рублей.
Специальные программы разработаны не только для стартапов. В фокусе льготного микрофинансирования находятся социальные предприниматели и предприниматели старше 45 лет, женщины, экспортеры и резиденты техно- и промопарков, фермеры, а также субъекты МСП, работающие в сферах туризма, экологии или спорта и реализующие свой бизнес в моногородах.