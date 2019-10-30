Зачем малому бизнесу государственные микрофинансовые организации, и чем они полезны?

Как раз стартапы и обращаются за микрозаймами в первую очередь. Чтобы поддержать начинающих предпринимателей, Минэкономразвития РФ разработал механизм предоставления беззалоговых займов. Доля таких кредитов для вновь зарегистрированных и действующих менее одного года компаний в совокупном портфеле микрозаймов МФО должна составлять не менее 10 %.

Например, Фонд микрофинансирования Краснодарского края разработал для начинающих предпринимателей специальную программу "Старт" со ставкой 5,5% годовых, по которой можно получить до 300 000 рублей без залога, при наличии бизнес-идеи и грамотно проработанного и обоснованного бизнес-плана, а также получить отсрочку по оплате основного долга до шести месяцев. У тех начинающих предпринимателей, бизнес которых уже приносит прибыль, имеется возможность получить займ до 2 млн рублей.

Специальные программы разработаны не только для стартапов. В фокусе льготного микрофинансирования находятся социальные предприниматели и предприниматели старше 45 лет, женщины, экспортеры и резиденты техно- и промопарков, фермеры, а также субъекты МСП, работающие в сферах туризма, экологии или спорта и реализующие свой бизнес в моногородах.