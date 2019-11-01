Открываем свой спортзал: как сделать бизнес на здоровье и красоте?

Сегодня люди все больше внимания стали уделять здоровому образу жизни: физической активности, правильному питанию и режиму дня. Именно поэтому тренажерные залы никогда не пустуют, а на групповых занятиях – всегда полные классы. Несмотря на то, что идея открыть спортзал, йога-студию или фитнес-центр – не новая, востребованность на такой вид услуг с каждым годом лишь возрастает. Так, и Олег задумался о собственном тренажерном зале, но не знает, с чего начать. Владельцы спортивных центров дали молодому человеку некоторые советы, которые помогут запустить свое дело. Какие документы мне нужно оформить? Первое, с чего стоит начать – зарегистрировать свой бизнес. Вам подойдет как индивидуальное предпринимательство, так и общество с ограниченной ответственностью. Следующим шагом станет выбор системы налогообложения, и здесь наиболее удобными принято считать упрощенную или патентную системы. При патентной системе вам предложат платить налоги с условного годового дохода. Его ставка определяется отдельным региональным законом и составляет 6%, а также предусмотрены налоговые каникулы для впервые зарегистрировавшихся ИП – в этом случае ставка 0%. Выбирая упрощенную систему, налог будет уплачиваться с доходов, либо с выручки за вычетом расходов. Налоговые ставки на доход – 6%, на доход минус расход – 15%, но региональным законодательством они могут быть снижены до 1% и 5 %. Владелец тренажерного зала P-GYM Владимир Поплавский отмечает: Если вы – единственный владелец бизнеса и не планируете продавать его долю или масштабироваться за счет создания франшизы – рекомендую оформлять ИП. Его регистрация выйдет в разы дешевле и потребует минимум документов, чего не скажешь о регистрации ООО. Основательница студии групповых тренировок Sculpt Анастасия Троицкая делится: Для своей студии я выбрала упрощенную систему налогообложения – доход минус расход. Это очень удобно на старте бизнеса, так как в этот период происходят большие траты на покупку оборудования, ремонтные работы. Все это фиксируется как расход, и если он превышает доход, то с выручки вы платите лишь 1% налога. Еще один важный момент: перед тем, как открыть тренажерный зал, вам необходимо получить разрешения на эксплуатацию помещения от Санитарно-эпидемиологической службы и Государственного пожарного надзора. Чтобы не возникло проблем с получением разрешения в этих органах, помещение должно соответствовать требованиям к фитнес-центрам, отраженным в ГОСТе. Кроме того, не забудьте уведомить Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Как выбрать помещение? Успех вашего зала будет напрямую зависеть от его расположения, поэтому, выбирая помещение, прежде всего, стоит ориентироваться на потребности ваших потенциальных клиентов, их средний возраст, финансовые возможности и услуги, которые могут быть им интересны. Кроме того, проанализируйте локацию, возможно, вы собираетесь открыть элитный спортивный центр в районе, где преимущественно работают на низкооплачиваемых профессиях, что напрямую скажется на его посещаемости и доходе. Не забудьте учесть и наличие конкурентов поблизости, а также посмотрите, насколько удобно вашим клиентам будет добираться, есть ли рядом остановка общественного транспорта и места для парковки автомобиля. Если вы хотите досконально изучить локацию – прогуляйтесь пешком, это позволит вам лучше изучить пространство и увидеть все его положительные и отрицательные стороны.

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Владелец тренажерного зала P-GYM Владимир Поплавский рекомендует: Для того, чтобы сделать свой спортзал востребованным, необязательно открывать его в центре города. Сегодня большинство жителей спальных районов готовы ходить на тренировки утром до работы, а также вечером и в выходные, при этом им будет гораздо удобнее посещать такой спортзал рядом с домом, нежели ехать на другой конец города. У таких помещений есть еще один несомненный плюс – арендная стоимость в таких районах гораздо ниже, а дефицита в посетителях, как правило, не бывает. Главное, обращайте внимание на наличие всех необходимых коммуникаций – отопления, горячей и холодной воды, канализации. Их подведение может обойтись вам в круглую сумму. Основательница студии групповых тренировок Sculpt Анастасия Троицкая объясняет: Не обязательно искать помещение с большой квадратурой, гораздо важнее правильно его распланировать. Вам может быть достаточно и 100 кв. м. Обратитесь к дизайнерам или проектировщикам, которые помогут вам компактно расположить все важные для фитнес-центра зоны. Обязательно предусмотрите место для душевых и раздевалок, гардеробной и санузлов. В последнее время я наблюдаю, что люди устали от стандартного холодного интерьера спортзалов. Свою студию мы решили сделать в формате эко-минимализма – у нас много света, зеленых растений, натуральных материалов и предметов искусства. Это позволило нам завоевать любовь у наших клиенток. Владелец фитнес-зала Maximus Вадим Бочинский советует: Самое важное в спортивном зале – это наличие хорошей системы кондиционирования и вентиляции. Клиенты попросту уйдут от вас в другой фитнес-клуб, если в зале будет душно. Поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы создать комфортную температуру для гостей вашего зала, проверьте исправность вентиляции, заранее заключите договор с компанией по ее обслуживанию. Такие компании вы можете найти в интернете или по рекомендациям местной управляющей компании. Какое спортивное оборудование закупить? После того, как подходящее помещение найдено и сделан соответствующий ремонт, вам предстоит закупить оборудование. Если вы собираетесь открыть классический тренажерный зал, то для этого необходимы тренажеры для проработки всех мышечных групп: пресса, спины, рук, ног, а также гантели, штанги, гири, беговые дорожки и велотренажеры. Если ваш зал будет специализироваться на групповых занятиях с небольшими весами или классах йоги, тогда позаботьтесь о покупке качественных фитнес-ковриков, фитболов, эспандеров и различных утяжелителей. Если вам не хватает собственных средств на оснащение тренажерного зала, вы можете обратиться в государственные микрофинансовые организации и подать заявку на займ до 5 млн рублей. Как правило, спортивные объекты входят в приоритетные для поддержки государством сферы бизнеса, поэтому займ может быть оформлен по льготной процентной ставке, близкой к ставке Центробанка, сейчас она составляет 6% годовых. Его вы можете получить сроком до 3-х лет даже на этапе стартапа. Владелец фитнес-зала Maximus Вадим Бочинский советует: При выборе оборудования рекомендую не гнаться за брендами, сегодня на рынке представлено огромное число производителей, которые не уступают по качеству мировым лидерам, а по ценовой политике – гораздо ниже. Подыскать такие компании можно на международных или российских выставках спорта. Выбрав поставщика, сразу поинтересуйтесь о гарантии, а также сервисном обслуживании тренажеров. Если вы ограничены в финансах, то можете приобрести и б\у тренажеры, но обращайте внимание на их износ. И не забудьте впрок закупить средства индивидуальной защиты – пояса, перчатки, напульсники, наколенники, чтобы ваши посетители были полностью обеспечены всем необходимым.

Основательница студии групповых тренировок Sculpt Анастасия Троицкая рекомендует: Не менее важно оборудовать и зону ресепшена, организовать удобное пространство для гостей, где они могли бы отдохнуть после тренировки или провести время в ожидании занятия. Это не только создаст дополнительный комфорт для ваших посетителей, но и станет отличным преимуществом перед конкурентами. Как сформировать тренерский состав? Квалифицированный тренерский состав – один из факторов, определяющих успех вашего клуба. При подборе тренеров, прежде всего, стоит обращать внимание на их репутацию и умение контактировать с людьми. Как правило, опытные спортсмены редко нуждаются в тренерской помощи, а вот новичкам нужны наставники. Важно, чтобы ваш персонал мог доступно и просто объяснить клиенту технику выполнения упражнений, составить план тренировок с учетом его индивидуальных особенностей и отвечал на интересующие вопросы о питании и спортивном режиме дня. Разумеется, соискатели должны иметь все необходимые дипломы и сертификаты, подтверждающие право заниматься тренерской деятельностью. Найти тренеров вы можете на сайтах по поиску персонала, воспользоваться услугами кадровых агентств или обратиться за рекомендациями к вашим коллегам по бизнесу. Основательница студии групповых тренировок Sculpt Анастасия Троицкая делится опытом: Долгие годы я занималась с тренером на индивидуальных тренировках и была в восторге от ее компетенций и профессионализма. Когда я решила открыть собственную студию, я пригласила моего тренера стать фитнес-директором: она подобрала для нас команду, провела контроль качества и внутренние тренинги среди тренеров, чтобы сформировать единый подход к предоставлению услуг. Поэтому, если вы знакомы с профессионалами в сфере фитнеса и доверяете им, то не стесняйтесь обращаться к ним за помощью. Они хорошо знают коллег в своей сфере и обязательно кого-нибудь порекомендуют вам. Как привлечь клиентов? Увеличить посещаемость вашего зала вам поможет реклама. Самый эффективный способ продаж сегодня – реклама в интернете и социальных сетях. Не забывайте также про яркие вывески и дорожные баннеры, они способны привлечь внимание потенциальных клиентов с улицы. Еще одна хорошая возможность заинтересовать целевую аудиторию – разместить рекламу у партнеров, сопричастных по сфере бизнеса на условии бартера. Например, оставить свои визитки в находящемся неподалеку магазине спортивного питания, а их листовки, в свою очередь, разместить у себя на ресепшене, или придумать совместные промоакции.

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