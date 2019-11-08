Запускаем производство стройматериалов: первые шаги к собственному цеху

С каждым годом количество строительных объектов лишь увеличивается: в городах появляются новые жилые микрорайоны, промышленные площади, торговые и развлекательные центры. Поэтому производство строительных материалов, бесспорно, считается одной из самых востребованных отраслей малого бизнеса. При этом запуск такого проекта требует немалых финансовых вложений и серьезной подготовки, ведь от качества стройматериалов зависит надежность и безопасность будущего здания. Олег задумался о собственном производственном цехе, но не знает, с чего начать. О том, какими должны быть первые шаги на пути к производству, молодому человеку подсказали владельцы компаний, которые уже не первый год работают в строительном бизнесе. С чего стоит начать? Как и в любой другой отрасли, первое, что вам придется сделать — зарегистрировать свой бизнес. И здесь лучше выбрать такую юридическую форму, как общество с ограниченной ответственностью. Как правило, в большей части вашими клиентами будут строительные компании или оптовые базы, а они заключают договора только с ООО. Генеральный директор компании по производству изделий из металла "ЗИАС Машинери" Константин Денисенко рекомендует: Если вы планируете работать в сегменте B2B (бизнес для бизнеса — прим. ТАСС), то, зачастую, для таких клиентов важно наличие НДС в документах от поставщика, а это значит, что вам придется выбрать общую систему налогообложения. Если речь идет о розничной продаже строительных изделий, то вы можете зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и выбрать упрощенную систему налогообложения. В самом начале пути советую выбрать налоговую ставку — 6% на доход, а затем перейти на 15% от дохода с вычетом расхода, но такая ставка потребует от вас более серьезного учета всех расходов. Как выбрать нужное помещение? Арендуя или приобретая в собственность помещение, убедитесь, что все инженерные сети подведены к зданию и находятся в исправном состоянии, иначе их подведение может потребовать серьезных финансовых вложений. Ваш будущий цех должен быть оборудован водоснабжением, отоплением, электричеством, канализацией и вентиляцией. Его площадь должна быть не менее 250 кв. м, на которых предстоит разместить оборудование и организовать складское и подсобное помещение.

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Все большей популярностью среди производителей сегодня пользуются промышленные парки. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" они активно субсидируются государством, что дает предпринимателям возможность арендовать уже готовую, подведенную ко всем коммуникациям площадь или помещение на льготных условиях. Генеральный директор компании по производству изделий из металла "ЗИАС Машинери" Константин Денисенко советует: Помните, что с производством не получится каждый год переезжать с места на место, а значит вам предстоит выбрать площадку с прицелом минимум на пять лет. Обязательно предусмотрите складские площади, подумайте о транспорте и погрузке, так как, рано или поздно, объем продукции в одну газель превратится в одну-две фуры ежедневно. А это значит, что вам придется масштабироваться, поэтому сразу учитывайте возможность расширения площади, электрической мощности и коммуникаций. Где найти оборудование? После того, как подходящее помещение будет найдено, вы сможете приступить к покупке производственного оборудования. Если вы ограничены в финансовых возможностях, можно приобрести подержанную технологическую линию, а с развитием предприятия заняться его переоснащением. Если вы решили отдать предпочтение новому оборудованию, то здесь стоит присмотреться к производителям из Китая: их техника имеет неплохое качество и приемлемую цену. Хороший способ найти подходящего поставщика — посетить российские и международные строительные выставки, где вы напрямую сможете договориться не только о покупке оборудования, но и о его техническом обслуживании и установке. Генеральный директор компании по производству изделий из металла "ЗИАС Машинери" Константин Денисенко рекомендует: Сегодня на рынке широко представлено как российское, так и зарубежное оборудование — дефицита в выборе нет, вопрос лишь в ваших финансовых возможностях. Прежде чем купить оборудование, я рекомендую тщательно проработать технологию производства. Для этого лучше обратиться к специалисту. Помните, чем больше инвестиции, тем выше цена ошибки, и даже высокая оплата услуг такого специалиста обойдется вам значительно дешевле, чем потерянное время и деньги. Найти такого профессионала вы можете на одном из ведущих предприятий, на которое ориентируетесь. Разумеется, вам придется предложить ему зарплату выше, чем он уже имеет.

Если же вы решили пройти этот путь самостоятельно, то вам придется самому становиться таким специалистом, набивая по ходу "шишки". Это долгий и сложный путь, но, если вы его пройдете, тогда перед вами откроются совершенно новые возможности, поскольку вы будете предметно знать все, что происходит на любом уровне вашего предприятия. На чем я могу сэкономить? Для предпринимателей, развивающихся в сфере производства строительных материалов, доступны меры господдержки. Так, в рамках нацпроекта работает льготный лизинг оборудования по ставке 6% годовых на отечественное и 8% на иностранное оборудование, а также программа льготного кредитования, по которой вы сможете взять займ по ставке, не превышающей 8,5% годовых. Генеральный директор компании по производству изделий из металла "ЗИАС Машинери" Константин Денисенко делится опытом: Сейчас мы расширяем производство, для этого хотим взять льготный займ от Фонда развития моногородов. Такое финансирование можно получить только при наличии гарантии. За гарантией по нашему займу мы обратились в Корпорацию МСП, которая выступает поручителем для предпринимателей, не имеющих собственного залога. Какие документы на товар мне потребуются? Выбирая строительные материалы, застройщик, прежде всего, хочет быть уверен в их безопасности и надежности, поэтому может потребовать документы, подтверждающие качество вашей продукции. Для этого вам придется пройти процедуру сертификации на соответствие товара действующим нормам и государственным стандартам качества. Некоторые конструкции подлежат обязательному декларированию соответствия системе ГОСТ Р (система сертификации товаров, подтверждающая соответствие продукции и услуг требованиям российского законодательства — прим. ТАСС). Например, оконные блоки, дверные проемы, дверные блоки из дерева, алюминиевых сплавов и полимерных материалов, а также эмали, олифы и грунтовки, которые имеют антикоррозионный эффект. Но, несмотря на то, что к строительной продукции относится большое число изделий и химических средств, далеко не все подлежат обязательной сертификации. Для такой продукции вы можете оформить добровольный сертификат качества. Он позволит повысить доверие потенциальных покупателей и конкурентоспособность своих строительных материалов на рынке. Генеральный директор компании по производству изделий из металла "ЗИАС Машинери" Константин Денисенко советует: Прежде чем проходить сертификацию, убедитесь, что эти документы вам реально пригодится, иначе вы рискуете зря потратить свое время и деньги. Как правило, небольшие компании такие документы не запрашивают. Если все же вы решили работать с крупными торговыми сетями или строительными компаниями, на которых не получится выйти без сертификации или технических свидетельств, то советую найти партнера, с которым вы совместно пройдете эту процедуру. Так вам удастся поделить пополам расходы, которые могут доходить и до миллиона рублей. Вся сертификация проводится в аккредитованных (получивших разрешение на деятельность от государства — прим. ТАСС) центрах по сертификации, куда вы предоставляете образцы продукции для проведения испытаний на прочность, воздействие агрессивной средой, термоустойчивость и др. Как найти поставщиков сырья? Заключать договоры на поставку сырья лучше с проверенными компаниями, у которых хорошая репутация. Поставщиков можно найти на международных и российских строительных выставках или обратиться за рекомендациями к коллегам по бизнесу. Если вы ищете такие компании через интернет, то проверьте их надежность через различные сервисы, с помощью которых можно увидеть финансы предприятия и судебные иски, например, сервис ТАСС-бизнес.

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