Центры "Мой бизнес": на каких услугах предприниматели могут сэкономить время?

В формате "одного окна", по принципу работу центров "Мои документы", вы можете получить необходимые в начале предпринимательской деятельности государственные и муниципальные услуги, некоторые справки и документы:

По части Федеральной налоговой службы вам будут доступны: регистрация юридического лица, получение статуса индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства; консультативная помощь в выборе системы налогообложения, информирование о существующих сборах и страховых взносах и обязанностей по их уплате; получение выписки и других необходимых сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

По части Росреестра вы сможете: поставить на государственный кадастровый учет недвижимое имущество и зарегистрировать права на него; получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

По части Росимущества можно: получить выписки из Единого реестра федерального имущества.

Федеральная служба судебных приставов: вы можете запросить информацию по исполнению судебных решений в отношении физического и юридического лица.

На базе центров Фонд социального страхования предлагает: зарегистрировать и снять с регистрационного учета страхователей физические и юридические лица.

Среди услуг от региональных и муниципальных властей вы можете: получить лицензию на отдельные виды деятельности, а также разрешение на капитальное строительство объекта, и его ввод в эксплуатацию; присвоить адрес объекту недвижимости; получить необходимые услуги, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах, без торгов; получить разрешение на осуществление перевозок; арендовать у муниципалитета недвижимость,

Также через центры "Мой бизнес" вы можете уведомить уполномоченные контролирующие органы, например, Роспотреднадзор и другие, о начале выполнения вами работ или предоставления услуг.