Центры "Мой бизнес": на каких услугах предприниматели могут сэкономить время?

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по всей стране открываются Центры "Мой бизнес". В офисах действующие и будущие предприниматели могут по принципу "одного окна" получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. По данным Минэкономразвития России до 2024 года планируется открыть не менее 100 таких центров в стране.
Зачем нужны центры "Мой бизнес"
Их задача – вовлечь как можно больше людей в предпринимательство, обучить их, помочь создать и развить свой бизнес. В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета до конца 2024 года планируется направить 23,9 млрд рублей. Средства будут потрачены на создание и развитие имеющихся центров, а также оказание полезных для бизнеса услуг.
Какие государственные услуги я могу получить в центрах "Мой бизнес"
В формате "одного окна", по принципу работу центров "Мои документы", вы можете получить необходимые в начале предпринимательской деятельности государственные и муниципальные услуги, некоторые справки и документы:
По части Федеральной налоговой службы вам будут доступны: регистрация юридического лица, получение статуса индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства; консультативная помощь в выборе системы налогообложения, информирование о существующих сборах и страховых взносах и обязанностей по их уплате; получение выписки и других необходимых сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков.
По части Росреестра вы сможете: поставить на государственный кадастровый учет недвижимое имущество и зарегистрировать права на него; получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
По части Росимущества можно: получить выписки из Единого реестра федерального имущества.
Федеральная служба судебных приставов: вы можете запросить информацию по исполнению судебных решений в отношении физического и юридического лица.
На базе центров Фонд социального страхования предлагает: зарегистрировать и снять с регистрационного учета страхователей физические и юридические лица.
Среди услуг от региональных и муниципальных властей вы можете: получить лицензию на отдельные виды деятельности, а также разрешение на капитальное строительство объекта, и его ввод в эксплуатацию; присвоить адрес объекту недвижимости; получить необходимые услуги, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах, без торгов; получить разрешение на осуществление перевозок; арендовать у муниципалитета недвижимость,
Также через центры "Мой бизнес" вы можете уведомить уполномоченные контролирующие органы, например, Роспотреднадзор и другие, о начале выполнения вами работ или предоставления услуг.
Предоставляются ли в центрах услуги от финансово-кредитных организаций
В центрах одновременно работают специалисты различной инфраструктуры поддержки, созданной в регионе. Например, регионального гарантийного фонда, микрофинансовой организации, центра поддержки предпринимательства, центра инноваций социальной сферы и других. Поэтому вы можете обратиться за помощью в оформлении кредитных заявок и заявок на получение господдержки по различным программам. Кроме того, вам могут быть оказаны услуги по выдаче электронной цифровой подписи, приобретению контрольно-кассовой техники, открытию расчетного счета, страхования. Специалисты помогут подобрать вам помещение для бизнеса, а также окажут содействие в вопросах лизинга оборудования и техники, помогут с продвижением продукции на экспорт.
Чем еще мне может быть полезен центр "Мой бизнес"
"Мой бизнес" обладает удобной инфраструктурой. Помимо предоставления услуг, вы можете воспользоваться переговорными комнатами и конференц-залами. На площадке центра будут работать коворкинг и зона для проведения небольших выставок и презентаций, которые вы сможете эффективно использовать в деловых встречах с потенциальными партнерами и инвесторами.
Кому будут полезны услуги таких центров
Услуги центров «Мой бизнес» будут полезны предпринимателям из абсолютно разных сфер деятельности, а также потенциальным предпринимателям, которые только планируют начать свое дело. Но для студентов, выпускников и воспитанников детских домов, инвалидов, пенсионеров и военнослужащих, уволенных в запас, "Мой бизнес" может быть особенно интересен. Для этих категорий граждан разработаны специализированные обучающие программы по предпринимательству. Заинтересованные участники смогут пройти обучение бесплатно, либо на льготных условиях. Форматы обучения могут быть разными – начиная от онлайн-программ до мастер-классов, тренингов и семинаров.
Где я могу найти "Мой бизнес"
В настоящий момент открыто 55 центров, охватывающих все федеральные округа России. Полный список действующих центров вы найдете на сайте Мойбизнес.рф. К концу года власти планируют открыть еще 28 таких центров, что позволит сформировать инфраструктуру поддержки предпринимателей практически во всех регионах страны.
Сегодня лидерами по количеству предоставленных услуг и проведенных мероприятий являются центры Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана, Ивановской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Астраханской областей. Всего за 10 месяцев 2019 года центрами "Мой бизнес" было оказано более 296 тыс. услуг, а также проведено более 10 тыс. мероприятий, в которых приняли участие 178,5 тыс. человек.
Центры будут отрываться только в крупных региональных городах
Как правило, сегодня предпринимателям для посещения центров "Мой бизнес" приходится ездить в столицу региона. Но из-за растущего интереса бизнеса к услугам центров, а также ограниченной транспортной доступности некоторых населенных пунктов, было принято решение развивать филиальную сеть в муниципалитетах.