Зачем малому бизнесу технопарки и промышленные парки

Сегодня малым и средним производственным и инновационным компаниям доступно размещение в технопарках и промышленных парках. Эти территории обладают массой преимуществ, которые позволяют сразу запустить производство или организовать научно-исследовательскую деятельность, не отрываясь на поиски подходящего помещения или оборудования. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на их строительство и реконструкцию в течение пяти лет государство планирует потратить 30 млрд рублей.
Какие льготы получают предприниматели, становясь резидентами?
Технопарки и промпарки, строительство и модернизация которых субсидируется государством, предлагают своим резидентам льготные условия по налогообложению и аренде офисных, лабораторных, производственных помещений и оборудования, помощь в продвижении продукции на российских и зарубежных рынках.
Статус резидента дает право воспользоваться сервисами по защите интеллектуальной собственности и получать консультационные, бухгалтерские и юридические услуги парков.
Есть еще одно несомненное преимущество - становясь арендатором или собственником площади, вы решаете вопрос с помещением под бизнес, которое уже подключено ко всем инженерным сетям. При этом, вам не придется заниматься получением разрешений на проведение коммуникаций, что значительно сэкономит время и средства. Это даст возможность сразу запустить работу производства и начать вести бизнес.
Чем отличается промышленный (индустриальный) парк от технопарка?
Задача промышленных парков – создать условия для производства, хранения и транспортировки различной продукции. В то время как технопарки способствуют разработке и внедрению инновационных технологий в производстве, интеллектуальных проектов в сферах IT, медицины и тп.
Какой инфраструктурой обладает промышленный парк?
Промышленные парки ориентированы на производственную деятельность, а территории обладают необходимыми инженерными сетями, энергоносителями, производственными, складскими и офисными помещениями. Для резидентов грамотно организована система подъездных путей, мест стоянки грузового и легкового автотранспорта, зон погрузки-выгрузки и контрольно-пропускных зон.
Вы можете встретить два типа промышленных парков - greenfield и brownfield. Greenfield создается на незастроенном земельном участке, изначально не обеспеченном никакой инфраструктурой. В то время как brownfield реконструируется на основе ранее существующих производственных площадок. Как правило, он уже имеет строения, сооружения и инфраструктуру, которые перестраиваются и модернизируются в соответствии со специализацией промпарка и потребностями его резидентов.
Какой инфраструктурой обладает технопарк?
Инфраструктура технопарка максимально направлена на то, чтобы помочь резидентам в разработке и внедрении инновационных технологий в производстве. Так, на его территории находятся научно-технические и научно-производственные центры, в которых резиденты могут воспользоваться научным оборудованием и программным обеспечением. Это позволяет компаниям провести научные исследования и разработки, технические испытания, анализ и сертификацию продукции.
На территории технопарков находятся научно-исследовательские институты, университеты и центры, а также деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения.
В 2018 году законодательно было закреплено такое понятие, как "промышленный технопарк", который стал аккумулировать на своей территории инфраструктуру, необходимую для производства промышленной продукции и технологий.
Все технопарки также обеспечивают своих резидентов качественной системой инженерных коммуникаций: водопроводом, канализацией, тепло-, электро- и газоснабжением, связью, системой подъездных путей.
Кто управляет промпарком/технопарком?
Управление такой территорией полностью ложится на управляющую компанию (УК - далее). Она может быть как некоммерческой организацией, так и юридическим лицом. В ее функционал входит создание бизнес-модели парка, привлечение резидентов и инвесторов, формирование партнерских отношений. При этом, она берет на себя все обязательства по обеспечению резидентов инженерными коммуникациями, электроэнергией, водой, теплоснабжением, предоставляет транспортные, охранные, консультативные и другие виды услуг. Кроме того, занимается обслуживанием котельных, трансформаторов, насосных станций, а также дорог и подъездных путей.
Как стать резидентом промпарка/технопарка?
Резидентами могут стать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Каждый техно/промпарк устанавливает перечень видов компаний, которые могут получить статус резидента. Если ваш бизнес соответствует установленным критериям, то вам нужно всего лишь заключить договор аренды с управляющей компанией. Информацию о том, какие правоустанавливающие документы вам потребуются, можно узнать в УК техно/промпарка. Подобрать подходящий промпарк или технопарк вы можете на сайтах Ассоциации индустриальных парков и Ассоциации кластеров и технопарков.