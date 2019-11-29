Зачем малому бизнесу технопарки и промышленные парки

Технопарки и промпарки, строительство и модернизация которых субсидируется государством, предлагают своим резидентам льготные условия по налогообложению и аренде офисных, лабораторных, производственных помещений и оборудования, помощь в продвижении продукции на российских и зарубежных рынках.

Статус резидента дает право воспользоваться сервисами по защите интеллектуальной собственности и получать консультационные, бухгалтерские и юридические услуги парков.

Есть еще одно несомненное преимущество - становясь арендатором или собственником площади, вы решаете вопрос с помещением под бизнес, которое уже подключено ко всем инженерным сетям. При этом, вам не придется заниматься получением разрешений на проведение коммуникаций, что значительно сэкономит время и средства. Это даст возможность сразу запустить работу производства и начать вести бизнес.