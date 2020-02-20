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Узбекистан будет использовать опыт России по развитию "Бизнес-навигатора" для МСП

Россия и Узбекистан подписали дорожную карту о развитии сотрудничества и взаимной поддержке малого и среднего бизнеса

ТАШКЕНТ, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство экономики и промышленности Узбекистана планирует использовать опыт информационной системы для предпринимателей "Бизнес-навигатор"и сервиса "Жизненные ситуации". Об этом в четверг сообщил замминистра экономики и промышленности республики - директор Агентства по развитию малого бизнеса и предпринимательства Ганишер Маматкулов в рамках рабочий встречи с корпорацией МСП в Ташкенте.

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства (Узбекистан) подписали в четверг дорожную карту о развитии сотрудничества и взаимной поддержке малого и среднего бизнеса России и Узбекистана.

"Хочу поблагодарить за презентацию "Бизнес-навигатора" - мы заинтересованы в его применении. В особенности, в части образовательных услуг для предпринимателей и сервиса, позволяющего малому бизнесу оперативно узнавать, как решить тот или иной вопрос на любой стадии развития компании (сервис "Жизненные ситуации")", - сказал Маматкулов.

Заместитель главы корпорации МСП Никита Банцекин добавил, что одно из ключевых направлений взаимодействия в рамках дорожной карты - передача опыта корпорации по созданию геоинформационной системы портала "Бизнес-навигатор МСП".

Портал был разработан корпорацией МСП и работает в России с 9 сентября 2016 года. Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Это бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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