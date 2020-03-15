"Известия": на льготное кредитование малого бизнеса дополнительно выделят 5 млрд рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в рамках которой бизнес может получить кредит по ставке не более 8,5%, получит дополнительно 5 млрд рублей. Такое решение было принято на заседании проектного комитета по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", пишет в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на президента "Опоры России" Александра Калинина, который был участником встречи.

Выделить в 2020 году дополнительные 5 млрд рублей в пользу льготного кредитования бизнеса поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, который курирует нацпроект, отмечает издание. Таким образом, финансирование мероприятий увеличится примерно до 12 млрд рублей.

При этом, пояснил Калинин "Известиям", суммарный объем компенсации банкам определить трудно: государство оплачивает кредитным организациям от 2% до 3,5% стоимости займа в зависимости от категории клиента.

О программе льготного кредитования

Министерство экономического развития РФ запустило программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта в феврале 2019 года. Участниками программы стали 90 банков.

Бизнесу доступны кредиты по ставке не выше 8,5% годовых на сумму от 500 тыс. до 500 млн рублей и на срок до трех лет на оборотные цели и от 500 тыс. до 2 млрд рублей на срок до 10 лет - на инвестиционные.

В рамках программы также можно взять кредит "на развитие предпринимательской деятельности": до 10 млн рублей на срок до пяти лет по ставке, не превышающей 9,95% годовых. В отношении подобных кредитов предусмотрены упрощенные требования к администрированию, в частности нет ограничений по видам деятельности заемщиков, а также по наличию задолженности по налогам.

Кроме того, у предпринимателей есть возможность рефинансировать кредиты, ранее полученные по рыночным ставкам. Однако существует условие: эти средства должны быть направлены на инвестиционную деятельность. Программой могут воспользоваться и самозанятые граждане.

В 2019 году уполномоченные банки выдали субъектам малого и среднего предпринимательства льготные кредиты на общую сумму 750 млрд рублей.

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному кредитованию, является одной из задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который рассчитан на 2019-2024 годы.