Слушания по делу MH17 отложены до 25 ноября

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 13 ноября. /ТАСС/. Слушания по делу о крушении Boeing на востоке Украины отложены до 25 ноября. Об этом заявил в пятницу на слушаниях председательствующий по делу судья Хендрик Стейнхейс.

По его словам, в этот день суд огласит свои решения по ходатайствам защиты Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу, о проведении дополнительных расследований. После этого в рассмотрении дела будет объявлен перерыв до февраля 2021 года.

Единственное решение, которое суд принял в ходе данного заседания, заключается в том, чтобы приобщить к делу интервью Пулатова, которые он дал представителям защиты в феврале и октябре этого года и которые были показаны в ходе слушаний 3 ноября. В ходе состоявшихся бесед он подтвердил тот факт, что принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в качестве добровольца, однако подчеркнул, что не имеет никакого отношения к трагедии. В частности, обвиняемый отметил, что не принимал участие ни в транспортировке, ни в охране, ни в развертывании зенитного ракетного комплекса "Бук", ни в запуске ракеты из него. Видеозапись интервью, по словам Стейнхейса, будет приобщена не только к делу самого Пулатова, но и трех других обвиняемых.

В период с 3 по 5 ноября защита Пулатова представила более 200 ходатайств о проведении дополнительных расследований. По большей части они касаются допроса множества свидетелей, экспертов и специалистов, показания которых могут поставить под сомнение версию прокуратуры о том, что Boeing был сбит ЗРК "Бук" из-под поселка Первомайский, а Пулатов являлся одним из лиц, причастных к его транспортировке на территории Украины.

Принять как есть

В четверг и пятницу обвинение представило свои соображения по поводу этих ходатайств. По словам прокурора Тейса Бергера, практически все они должны быть отклонены. "В первую очередь потому, что уже проведено тщательное и продолжительное расследование, - подчеркнул он. - Совместная следственная группа собрала такой большой объем данных и изучила столько возможных сценариев, в том числе самых невероятных, что осталось не так много моментов для расследования с целью установления виновности или невиновности обвиняемых". В частности, заметил Бергер, в деле уже имеются показания свидетелей, которые утверждают, что видели в небе военные самолеты, заявления российских властей, которое отрицают причастность 53-й зенитно-ракетной бригады к крушению, и перехваченные телефонные разговоры, которые могут свидетельствовать о невиновности Пулатова. "Но это не может служить основанием для проведения защитой собственного расследования", - уверен прокурор.

"Даже заслушав эти ходатайства, остается непонятным, какие имеющие отношение к делу вопросы могут быть заданы тем свидетелям или экспертам, которых защита предлагает допросить, - продолжил он. - Большая часть информации уже приобщена к делу. Также не имеет смысла требовать допроса людей, которых невозможно найти или которые погибли". В заключении он также напомнил, что ряд требований защиты по проведению дополнительных расследований был одобрен в июле. В частности, адвокатам было разрешено исследовать обломки самолета со своими экспертами, а также привлечь специалистов концерна "Алмаз-Антей" для внесения ясности в вопросы, как действует ЗРК "Бук" и как установить место запуска ракеты.

Заслушать Дубинского

Вместе с тем, прокуратура выступила за то, чтобы приобщить к делу интервью Сергея Дубинского, также являющегося одним из обвиняемых, которое он дал платформе Bonanza Media. В нем обвиняемый по делу говорит, что не имеет никакого отношения к крушению и что готов дать показания на полиграфе и ответить на все вопросы следствия, касающиеся крушения рейса MH17. При этом он выдвигает два условия: интервью будет проходить на территории России; вопросы ему будут предоставлены заранее, чтобы убедиться, что они имеют отношение исключительно к трагедии.

Более того, обвинение выступило за то, чтобы одобрить требование защиты Пулатова воспользоваться указанной возможностью и допросить Дубинского в качестве свидетеля.

"В последние два года Дубинский имел ряд возможностей сделать заявление, но он всегда отказывался, - обратил внимание прокурор Вард Фердинандуссе. - И если существуют указания на то, что позиция возможного важного свидетеля по делу изменилась, и он готов ответить на вопросы, мы считаем необходимым заслушать этого свидетеля". "Существует достаточно вопросов, которые можно задать Дубинскому, - подчеркнул он. - Допрос его представляется очень важным". Однако при этом обвинение настаивает на том, чтобы допрос был проведен не позднее февраля-марта, чтобы не задерживать рассмотрение дела.

Последний день слушаний омрачился небольшим инцидентом. В перерыве к адвокату Сабине тен Дуссхате подошел и в довольно агрессивной форме обратился один из родственников погибших в результате трагедии. Из-за этого тен Дуссхате некоторое время не могла участвовать в слушаниях, однако вернулась после следующего перерыва и продолжила участие в прениях.

Крушение и суд

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.

Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.