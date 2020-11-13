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Лукашенко считает позицию Зеленского недостойной и пригрозил Киеву санкциями

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает позицию своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который идет на поводу у Евросоюза, недостойной и пригрозил Киеву санкциями.

"Все эти виляния вашего [Украины] президента Зеленского - это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке, - сказал он, отвечая на вопрос телеканала "112. Украина" в ходе встречи с рядом зарубежных СМИ. - Вот, не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция".

"Смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории", - предупредил президент Белоруссии.

Кризис в Белоруссии
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России
Президент Белоруссии также отметил, что он опытный политик и не один год был под различными санкциями, поэтому Евросоюз "ничего не сможет с ним сделать"
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