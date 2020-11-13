Пелоси: контроль над Белым домом компенсирует демократам потери в Палате представителей

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Демократы в США не будут вынуждены идти на больший компромисс с республиканцами, несмотря на снижение представительства в нижней палате Конгресса, поскольку новый президент также будет из Демократической партии. Уверенность в этом выразила в пятницу спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

"Нет, ничего подобного. У нас будет президент США. У нас появится возможность того, чтобы он подписывал законопроекты, и они становились законами", - сказала она, отвечая на вопрос о необходимости большего компромисса с республиканцами по итогам выборов в Палату представителей Конгресса США.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Американцы выбирали президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 голосов выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

По данным NBC и других СМИ, Демократическая партия обеспечила себе большинство в Палате представителей Конгресса США. Демократы получили в нижней палате как минимум 218 мест, гарантирующих им большинство. Однако, как отмечало агентство AP, по итогам подведения полного подсчета голосов их представительство в палате, вероятно, сократится. На данный момент они занимают там 232 места.