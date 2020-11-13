Пираты атаковали в Гвинейском заливе судно под флагом Либерии

ПРЕТОРИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Пираты атаковали в пятницу в Гвинейском заливе судно для перевозки тяжелых грузов ZHEN HUA 7, шедшее под флагом Либерии. Об этом сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

Пиратам, по его словам, удалось высадиться на борт судна. Согласно предварительной информации, часть членов экипажа пропала без вести. Численность и гражданская принадлежность членов команды не раскрывается. По данным морского реестра, владельцем судна является компания со штаб-квартирой в Шанхае.

Судно в момент атаки находилось в 78 морских милях к северо-западу от города Сан-Томе, столицы африканского островного государства Сан-Томе и Принсипи.

Гвинейский залив является на текущий день наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. По данным Международного морского бюро (IMB), за первые девять месяцев текущего года в Гвинейском заливе в заложники пиратами были захвачены с бортов судов 80 моряков, или 95% от общего количества в мире похищаемых на море людей.