Лукашенко заявил, что не будет вести переговоры с Тихановской

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет вести переговоры с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Об этом Лукашенко сказал в пятницу в интервью зарубежным СМИ.

"Слушайте, о чем я могу разговаривать с человеком, которая уговаривала, просила меня: помогите мне выехать из Беларуси, мои дети там. Она заранее в Литву отправила детей. Уехала туда и делает все во вред Беларуси. О чем мне с ней разговаривать? Мне что, в Литву к ней поехать?" - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Он подчеркнул, что у него "нет темы для разговора". При этом Лукашенко не исключил возможности разговора с теми оппонентами, которые находятся в Белоруссии. "И я с ними даже в СИЗО разговариваю. Там же сколько-то человек выпустили: идите, пожалуйста, организовывайтесь. Воскресенский [политолог Юрий Воскресенский] там уже вокруг себя собрал несколько десятков человек, которые включились в этот диалог. Я в курсе дела", - сказал белорусский президент. "Они здесь, эти люди. Я с ними точно встречусь. Сейчас идет диалог там на низком, среднем уровне и прочее. Он [диалог] же все равно придет ко мне. Я с ними точно встречусь", - заявил президент Белоруссии.