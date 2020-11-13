Лукашенко заверил, что его сыновья не будут преемниками на посту президента

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих сыновей себе в преемники.

"Ни один мой сын не будет после меня президентом. Ни один!" - сказал он в пятницу в интервью СМИ ряда стран ближнего зарубежья, выдержки из которого показал телеканал "Россия-1". При этом Лукашенко, имея в виду запланированную в стране конституционную реформу, сказал: "И пять лет я не буду [президентом], исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить".

Он также подчеркнул, что не подбирает себе преемников на посту главы государства, и что решать этот вопрос будет белорусский народ. "Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", - заявил Лукашенко.

У Лукашенко трое сыновей, семь внуков и внучек. Старший сын Виктор является помощником президента Белоруссии по национальной безопасности, членом Совета безопасности страны, первым вице-президентом Национального олимпийского комитета республики. Средний сын Дмитрий занимает пост председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб". Младший сын Николай - учащийся.