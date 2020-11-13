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Лукашенко заявил, что был вынужден перебросить к западным границам половину состава ВС

Президент Белоруссии отметил, что некоторое время назад была отмечена увеличенная концентрация войск НАТО у западных границ республики

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был вынужден перебросить к западным границам половину состава Вооруженных сил. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время интервью зарубежным СМИ, видеокадры которого разместил белорусский канал ОНТ.

Он вновь отметил, что некоторое время назад была отмечена увеличенная концентрация войск НАТО у западных границ Белоруссии. "И я вынужден был отдать приказ о мобилизации половины вооруженных сил, и перебросить на запад", - сказал он.

При этом он отметил важность позиции и помощи со стороны России и ее президента Владимира Путина. По словам Лукашенко, он попросил российского лидера создать резерв. "Смоленск, Псков и Москва. Подержи хоть немного людей. Это… это даже может и не понадобится, но как демонстрация нашей решимости вместе, в Союзном государстве, на кого-то подействует. Так и произошло. Поэтому, знаете, не каждая страна вот так возьмет, и встанет за спиной, и пальцем помашет", - сказал он.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссия
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