Пелоси: Facebook является "частью проблемы" дезинформации во время выборов в США

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook является "частью проблемы" распространения дезинформации во время выборов в Соединенных Штатах. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Я не большой фанат Facebook. Я не знаю, что они делали, но я знаю, что они были частью проблемы все это время", - сказала она, отвечая на вопрос, достаточно ли руководство соцсети делает для того, чтобы в интернете на распространялась дезинформация об итогах выборов.

"То, что происходит в социальных сетях, очень губительно для нашей системы. Как нам справиться с этим? Социальные сети, технологии - это подарок, но в то же время это палка о двух концах с точки зрения коммуникации, демократизации процесса распространения информации, так что мне бы хотелось, чтобы у них было какое-то чувство ответственности, потому что они во многом являлись причиной этой проблемы", - добавила Пелоси.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.