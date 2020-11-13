Премьер Армении считает, что позиция РФ по Карабаху за последние четыре года не менялась

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в интервью Общественному телевидению выразил мнение, что за последние четыре года позиция России по карабахскому вопросу не менялась.

"Позиция России по карабахскому вопросу за последние четыре года не менялась. В данном случае мы не говорим об отношениях Армении и России. Это разные ситуации. У нас есть и будут с Россией нормальные рабочие отношения. Такие же рабочие отношения у меня с президентом [РФ Владимиром] Путиным", - утверждал Пашинян.

Жители Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) смогут ездить в Армению и обратно по транспортному коридору, безопасность которого обеспечивают российские миротворцы, отметил Пашинян. "Жители Арцаха смогут ездить в Армению и обратно по транспортному коридору, безопасность которого обеспечивают российские миротворцы", - сказал глава кабмина.