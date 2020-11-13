Президент Молдавии призвал не торопиться с роспуском парламента

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон, который является неформальным лидером крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), призвал не торопиться с роспуском потерявшего репрезентативность парламента. Об этом глава республики сказал в интервью телеканалу RTR Moldova в пятницу.

"Этот парламент нужно распускать. Я не отказываюсь от своей позиции. <…> Мне кажется, что лучше весной или осенью следующего года", - отметил Додон.

Он объяснил, что нынешний состав не соответствует выборам 2019 года, так как примерно 20 из 101 депутата вышли из своих партий, некоторые успели сменить фракции несколько раз. При этом президент обратил внимание на то, что республике важно в относительной стабильности пережить зиму и пандемию. Кроме того, Молдавия ведет переговоры по новой программе с МВФ, а также о кредите с Россией, отметил он.

Ранее Додон заверил, что правительство Иона Кику не потеряет поддержку парламента после распада правящей коалиции ПСРМ и Демократической партии. Президент отметил, что в парламенте есть достаточно депутатов, готовых поддержать решения на благо страны. На прошлой неделе группа депутатов объявила о формировании фракции "За Молдову", в которую вошли 14 законодателей. Они также могут оказать поддержку 37 законодателям от ПСРМ.