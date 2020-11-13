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Додон заявил, что в Молдавии снимут ограничения для российских телепередач до конца года

По словам президента Молдавии, в течение двух-трех недель будут отменены те изменения в законе о трансляции зарубежных передач, которые были приняты в конце 2017 года

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен добиться снятия ограничений для российского контента на телевидении республики до нового года.

"Я думаю, что после выборов на следующей неделе, либо в течение двух-трех недель мы отменим те изменения в законе [о трансляции зарубежных передач], которые были приняты в конце 2017 года, - сказал он в эфире телеканала RTR Moldova. - Я думаю, что 37 социалистов плюс три независимых [депутата] это поддержат, и ограничения будут аннулированы до нового года, и с 1 января мы вступим в нормальный режим".

В декабре 2017 года парламент Молдавии принял законопроект, ограничивающий трансляцию информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала). С такой инициативой выступила контролировавшая в то время законодательный орган Демократическая партия Молдовы. Ее подвергла жесткой критике парламентская оппозиция, а также президент страны Игорь Додон.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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