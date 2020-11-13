Лукашенко предложил оставить Минск переговорной площадкой по конфликту на востоке Украины

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить Минск как переговорную площадку по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"А где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно, зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь - треугольник Киев - Москва - Минск. Час - и вы здесь, переговорили, разлетелись", - объяснил он свою позицию в интервью ряду СМИ из стран ближнего зарубежья, выдержки из которого публикует агентство БелТА.

По мнению президента, белорусская столица была и остается удобной во многих отношениях, так как здесь возможно обсуждение не только украинской повестки, но также и актуальных вопросов трехсторонних взаимоотношений между Белоруссией, Украиной и Россией. "Навязали столько проблем Украине и Беларуси, что может быть и трехсторонний диалог, - заметил Лукашенко. - Хотя я всегда настаивал и Путину говорил, и Порошенко в свое время: давайте втроем сядем и решим украинскую проблему. Не ОБСЕ, никто, мы ее должны были решить. Порошенко на это не пошел. Поэтому, если вы и дальше хотите вести диалог здесь, мы обеспечим для вас всяческие условия".

"Но если не хотите - не надо. Баба с возу - коню легче. Не хотите - не приезжайте", - заметил вместе с тем президент.

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонид Кравчук заявил в минувшее воскресенье в интервью ТАСС, что лично намерен настаивать на поиске новой международной площадки для переговоров, если мнение Киева будет игнорироваться. "Я заявляю, что приложу все усилия, чтобы убедить своих, чтобы искать новые форматы в международном сообществе, и мы будем их искать, потому что для нас мир - главное".