Додон заявил, что будет действовать решительно в случае фальсификации выборов оппозицией

"Против лома нет приема, если нет другого лома. И это нужно понимать, и об этом нужно говорить, - сказал он в эфире телеканала RTR Moldova. - Я считаю, что наши сторонники должны понимать и знать, что мы защитим нашу победу <...>. Мы мирные люди, но знаете, наш бронепоезд стоит на запасном пути".

По его словам, представители оппозиции могут попытаться устроить организованную транспортировку избирателей на участки за рубежом. Додон пообещал вместе со своими соратниками "документировать подобные случаи".

"Вы спросили, что будет после 15-го [ноября]. Я думаю, что после 15-го мы сделаем все возможное, я сделаю все возможное в качестве президента страны, чтобы у нас не было дестабилизации. Но если попытаются украсть нашу победу, - разными путями, - конечно, победу нужно защищать. Классик говорил - победа ничего не стоит, если ты не готов ее защищать", - подчеркнул политик.

Ранее Додон, выступая на митинге перед своими сторонниками, призвал их в случае необходимости выйти на улицы 16 ноября для защиты его победы на выборах главы государства.

15 ноября состоится второй тур выборов президента Молдавии. В нем примут участие два лидера первого тура - руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и Додон, получивший 439 тыс. голосов.