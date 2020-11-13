Суд в Мичигане отклонил попытку блокировать утверждение итогов голосования в Детройте

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в штате Мичиган отклонил иск сторонников президента Дональда Трампа, требовавших запретить утверждение результатов голосования на президентских выборах в крупнейшем городе штата - Детройте. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Reuters.

Это постановление суда стало серьезной неудачей для Трампа и для республиканцев, которые пытаются помешать органам власти штата утвердить результаты состоявшихся 3 ноября выборов и таким образом воспрепятствовать признанию победы на них Джозефа Байдена, отметило агентство. В четверг на прошлой неделе суд в Мичигане отклонил иск республиканцев, требовавших прекратить подсчет поданных в штате бюллетеней.

По данным информационного агентства Associated Press, кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден в Мичигане, направляющем в коллегию выборщиков 16 членов, набрал в штате 50,6% голосов, а Дональд Трамп - 47,9%.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.