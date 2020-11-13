Лукашенко считает, что организаторы протестов будут стараться продлить их до весны

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что организаторы протестов будут стараться выводить людей на улицы до весны будущего года. Такое мнение он высказал в пятницу в интервью зарубежным СМИ, которое показал белорусский телеканал ОНТ.

"Когда закончат они [протестующие] здесь ходить? Они спят и видят, чтобы дотерпеть, довести людей до весны", - отметил белорусский президент.

При этом он процитировал заявление оппозиции о том, что "экономика [к весне] будет в более сложном положении, экономика рухнет, тогда с ним [с Лукашенко] будет легче справиться". "Вот их цель", - считает Лукашенко. По его словам, известно "кто их поддерживает". "Поэтому вот это тлеющее будет продолжаться", - заявил президент.

Лукашенко сказал, что среди выходящих на улицы участников протестов "тысяча-полторы - это боевики, а не радикалы". "Это боевики, они никогда не отступятся, это их шанс. А платить полутора тысячам не проблема", - заявил президент Белоруссии.

Арест оппонентов

Лукашенко заявил, что не готов освободить арестованных оппонентов власти, обвиняемых в экономических преступлениях. "В силу каких-то причин в средствах массовой информации начинаются болтания, то фамилии какие-то называют, что неплохо было бы выпустить, премьер-министром назначить. Никогда. Вор должен сидеть в тюрьме. Здесь нет никакой политики", - отметил Лукашенко.

"Украл - верни народу и государству, потом мы с тобой поговорим", - заявил президент.

Лукашенко поделился своими впечатлениями о встрече 10 сентября в СИЗО КГБ с известными белорусскими оппозиционерами, среди которых были, в частности, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико и Сергей Тихановский. "Я прежде всего думал о том, кто эти люди. Можно ли с ними вообще разговаривать? Поговорить и послушать. Это же те люди, которые могли стать у руля Беларуси", - отметил Лукашенко. Он напомнил, что участники встречи тогда договорились не разглашать ее детали. "Многое можно рассказать, и я когда-нибудь расскажу, если они не будут против", - сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии также заявил об отсутствии планов вновь встретиться с арестованными оппозиционерами.