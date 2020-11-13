NBC прогнозирует победу Трампа в Северной Каролине, Байдена - в Джорджии

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп победил демократа Джозефа Байдена в колеблющемся штате Северная Каролина. Такой прогноз представил в пятницу телеканал NBC.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Он продолжается уже около 10 дней. Как отмечает телеканал, обработаны примерно 99% бюллетеней. У Трампа 50% голосов избирателей, у Байдена - 48,6%.

Северная Каролина входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в нем дает кандидату 15 голосов выборщиков. Телеканалы также сообщили о победе Байдена в штате Джорджия (16 выборщиков). Это не меняет значительным образом текущую ситуацию, поскольку ранее ведущие СМИ уже объявили о том, что Байден выиграл на выборах президента США.

Последний раз кандидаты в президенты от демократов побеждали в Джорджии в 1992 году, до этого они получали большинство в 1976 и 1980 годах. На выборах в 2016 году республиканец Дональд Трамп выиграл в этом штате, опередив свою соперницу Хиллари Клинтон чуть более чем на 5% голосов.

В первые дни после выборов в Джорджии лидировал Трамп, однако по мере подсчета бюллетеней его отрыв от Байдена постепенно сокращался, 6 ноября демократ вырвался вперед. По данным CNN, к настоящему моменту Байден опережает Трампа более чем на 14 тыс. голосов. На прошлой неделе власти штата подтвердили, что намерены провести пересчет бюллетеней. Такое решение было принято в связи с тем, что разрыв между кандидатами является незначительным. Крайний срок подведения итогов голосования в Джорджии истечет 20 ноября.

Джорджия и Северная Каролина были последними штатами, где СМИ не назвали победителя на выборах, которые состоялись 3 ноября. Согласно оценкам NBC, у Байдена уже 306 голосов выборщиков, у Трампа - 232.

Байден на прошлой неделе объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.