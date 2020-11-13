Национальные выборы в Ливии намечены на 24 декабря 2021 года

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Участники форума ливийского политического диалога в Тунисе решили, что национальные выборы в Ливии пройдут 24 декабря будущего года. Об этом заявила в пятницу на видеобрифинге исполняющая обязанности спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс по итогам первой недели работы форума.

"Я рада сообщить вам о достигнутом здесь прогрессе. Сегодня 75 участников форума решили, что национальные выборы в стране должны пройти 24 декабря 2021 года, - сказала она. - Это символическая дата - 70-летие с момента принятия страной декларации о независимости".

"Участники достигли предварительного соглашения по "дорожной карте" подготовки к национальным выборам, - добавила Уильямс. - Проведение выборов подразумевает установление новой исполнительной власти, которая сможет объединить страну, это означает установление нового реформированного президентского совета, а также эффективного и унифицированного правительства национального единства".

Дипломат отметила, что на форуме преобладает хорошая атмосфера сотрудничества. "Люди по горло устали от коррупции, они хотят объединения страны и создания новых институтов", - подчеркнула Уильямс.

Уже долгое время в стране продолжают существовать два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи вместе с возглавляемым им же Президентским советом (исполняет роль главы государства) и происламистским Высшим государственным советом (ВГС, исполняет исключительно консультативную роль) и восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей (ПП, постоянный избранный парламент) и Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.