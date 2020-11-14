Восточноазиатский саммит обсудит борьбу с пандемией и актуальные региональные вопросы

ХАНОЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Борьба с пандемией, устойчивое развитие и региональная безопасность обозначены среди тем предстоящего в субботу 15-го Восточноазиатского саммита (East Asia Summit, ВАС), проведение которого завершает год председательства Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Из-за пандемии коронавируса дискуссии лидеров стран Восточноазиатского сообщества впервые за 15 лет существования этого объединения пройдут в режиме телеконференции.

Как ожидается, участники саммита обсудят вопросы наращивания координации по целому ряду тем и приоритетов, озвученных действующим председателем АСЕАН Вьетнамом. В их числе борьба с эпидемией коронавирусной инфекции, устойчивое социально-экономическое восстановление в постпандемический период, противодействие транснациональной преступности и обеспечение всех аспектов региональной безопасности, включая безопасность на море. В итоговом заявлении лидеров ВАС найдет отражение ряд совместных инициатив по борьбе с пандемией, укреплению экономических связей и повышению роли асеаноцентричных механизмов в делах региона.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин примет участие в саммите, где запланировано его выступление по видео-конференц-связи. Основное внимание на мероприятии планируется уделить актуальным проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, включая укрепление региональной безопасности, обеспечение устойчивого экономического роста, предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Песков напомнил, что Россия "всегда принимает достаточно активное участие в ВАС". В 2018 году, когда это мероприятие проходило в Сингапуре, Путин не только выступил на нем, но и провел на полях несколько встреч с зарубежными коллегами. В 2019 году на 14-м саммите в Бангкоке Россию представлял возглавлявший тогда правительство РФ Дмитрий Медведев.

По итогам прошедшей в июне специальной встречи Россия - АСЕАН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия на предстоящем в Ханое Восточноазиатском саммите выдвинет инициативы по объединению усилий в борьбе с коронавирусом и по повышению регионального потенциала реагирования на эпидемии.

ВАС по традиции завершает очередной год деятельности АСЕАН, председательство на нем передается следующему по очереди государству. Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В этом форуме принимают участие 18 стран: "десятка" АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины) и восемь их партнеров по диалогу - Россия (присоединилась к ВАС в 2010 году), США, Япония, Южная Корея, Индия, Китай, Австралия и Новая Зеландия.