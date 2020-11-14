Полиция Монреаля не подтвердила захват заложников в офисе Ubisoft

ОТТАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Полиция Монреаля не подтвердила захват заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft.

"Угроз не обнаружено. Эвакуация [людей из] здания продолжается", - говорится в пятницу в Twitter ведомства.

По данным телеканала TVA, монреальская полиция ведет розыск лиц, которые сообщили о захвате заложников. Эвакуация сотрудников компании Ubisoft и работников других офисов, находящихся в пятиэтажном здании на пересечении улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран, продолжается. Несколько десятков людей, которые ранее забаррикадировались на крыше, еще ожидают эвакуации, так как помещения здания еще покинули не все сотрудники.

Первоначально сообщалось о возможном захвате заложников в офисе компании Ubisoft. На место прибыли значительные силы полиции и спецназ.