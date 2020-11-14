Politico: Байден изучает возможность назначения главой Нацразведки США сенатора Кинга

Ссылаясь на трех неназванных лиц, осведомленных о ходе обсуждений на эту тему в команде Байдена, она пишет, что такое кадровое назначение позволило бы Байдену иметь в качестве главы Нацразведки хорошо знакомого ему политического деятеля. Занимающее данную должность лицо официально считается куратором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств. Как подтвердил Politico близкий Кингу источник, сенатору известно о том, что его кандидатура изучается Байденом. Кандидатура этого законодателя "серьезно рассматривается", подчеркнул другой источник.

Кинг (от штата Мэн) является независимым, но блокируется в Сенате Конгресса США с демократами. Он считает авторитетным членом специального комитета по разведке верхней палаты Конгресса.

Кроме того, в публикации говорится, что еще одним кандидатом на пост директора Нацразведки является Эврил Хейнс. При президенте США Бараке Обаме она сначала была заместителем директора ЦРУ. Затем Обама назначил ее заместителем помощника президента по национальной безопасности.