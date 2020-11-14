Трамп: американская вакцина от коронавируса будет доступна всему населению США в апреле

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Американская вакцина от коронавируса будет доступна для всего населения Соединенных Штатов в апреле следующего года. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме президент страны Дональд Трамп.

"Миллионы доз будут скоро выпущены. Они готовы и ждут этого окончательного одобрения [регулятором]. Уже в апреле вакцина будет доступна для всего населения", - сказал американский лидер.

Трамп уверен, что, помимо вакцины компании Pfizer, появятся еще более эффективные препараты для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. "Как результат [программы администрации] "Операция невероятная скорость", Pfizer объявила 9 ноября, что ее вакцина имеет эффективность более 90%. Никто не ожидал такого, - сказал он. - Другие вакцины на подходе, думаю, они будут на таком же уровне [эффективности], возможно, лучше".

Компании BioNTech и Pfizer опубликовали 9 ноября промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом после применения вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать заявку на использование их вакцины в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимается компания Merck. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.