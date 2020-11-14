В ООН указали, что этническая напряженность в Эфиопии может перерасти в геноцид

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. ООН обеспокоена убийством мирных жителей в Эфиопии и возможностью перерастания этнической напряженности в геноцид. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении специального советника всемирной организации по предупреждению геноцида Прамилы Паттен и специального советника по вопросам концепции "Ответственность за защиту" Карен Смит.

Они выразили "глубокую озабоченность в связи с сообщениями об эскалации межэтнической напряженности в Эфиопии и недавних военных столкновениях в районе Тыграй, в результате которых, как утверждается, было убито много мирных жителей".

В заявлении подчеркивается, что "нападения по этническим мотивам представляют опасную траекторию, которая увеличивает риск геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности, которые обычно считаются особо тяжкими".

В частности, Паттен и Смит получили сообщения "об инцидентах, связанных с разжиганием ненависти по этническим и религиозным мотивам, подстрекательством к насилию и серьезным нарушением прав человека, включая произвольные аресты, убийства, перемещение населения и уничтожение частной собственности в различных частях страны".

Ситуация в Эфиопии

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступил утром 4 ноября по национальному телевидению и сообщил, что вечером 3 ноября боевики из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) напали на объекты Северного командования в административном центре штата Тыграй городе Мэкэле и убили несколько военнослужащих. Глава правительства объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части "для выполнения миссии по спасению страны и региона от нарастающей нестабильности".

С 4 ноября федеральные войска ведут упорные бои с отрядами НФОТ. Основные сражения идут в западной части штата Тыграй. Правительство Эфиопии сообщило, что на 11 ноября уничтожено не менее 550 бойцов НФОТ. Федеральные силы восстановили контроль над важным аэропортом города Хумера, районами Майдали, Данша, Бейкер и Лигуди, а также над шоссе Хумера-Судан. Министр обороны Эфиопии Канеа Ядета заявил 11 ноября, что целью проводимой Силами национальной обороны Эфиопии наступательной операции в штате Тыграй является полный разгром группировки НФОТ, которая угрожает государственному суверенитету страны.