В США апелляционный суд отказал сторонникам Трампа, требовавшим не учитывать часть голосов

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд третьего округа США отклонил ходатайство сторонников американского президента Дональда Трампа, которые требовали не учитывать в штате Пенсильвания бюллетени, поступившие по почте после дня голосования. Об этом свидетельствует постановление, поступившее в пятницу в электронную базу суда.

Соответствующий иск был подан группой избирателей, в том числе республиканцем Джимом Богнетом, который претендовал на выдвижение конгрессменом от штата. Они требовали не учитывать при подсчете голосов в Пенсильвании примерно 9,3 тыс. бюллетеней, которые пришли по почте после 3 ноября. Ранее суд первой инстанции отказался удовлетворить данные требования.

Как следует из постановления, апелляционный суд поддержал это решение. Как подчеркнул судья апелляционного суда Брукс Смит, "отданные законным образом голоса всех граждан должны быть учтены". В документе уточняется, что апелляционный суд "подтверждает отказ окружного суда" удовлетворить требования истцов.

Согласно оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Это дало ему 20 голосов выборщиков, которые были необходимы демократу, чтобы победить Трампа. Представители республиканца подали в штате целый ряд исков, касающихся итогов выборов.

Судебные иски в штате

В четверг другой суд в Пенсильвании постановил, что при подсчете голосов не следует учитывать бюллетени, присланные по почте жителями штата, которые голосовали впервые и не успели прислать документы, удостоверяющие их личность, к 9 ноября. Соответствующий иск был подан избирательным штабом Трампа. Указанные бюллетени пока не были посчитаны. Как заявляли власти штата, речь идет о сравнительно небольшом числе голосов, они не смогут принципиальным образом сказаться на предварительных итогах голосования в Пенсильвании.

В штате, согласно оценкам телеканала CNN, обработали уже 99% бюллетеней. Байден получил 49,8% голосов избирателей, а Трамп - 48,9%. В поддержку демократа подали примерно на 63 тыс. бюллетеней больше, чем за республиканца.