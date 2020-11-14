В Белом доме заявили, что республиканцы оспаривают итоги выборов в Мичигане и Пенсильвании

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Республиканцы, оспаривающие итоги голосования в штате Мичиган, представили в суд доказательства обоснованности своих претензий на 43 страницах. Об этом заявила в четверг в эфире телеканала Fox Business пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, выступавшая в качестве представителя избирательного штаба Дональда Трампа.

"Мы представили доказательства существования проблем при голосовании в штате Мичиган на 43 страницах, - сообщила она. - Это показания реальных свидетелей и наблюдателей на избирательных участках. Мы также возбудили иск в штате Пенсильвания, суть которого состоит в том, что избиратели-демократы в случае, если у них возникали проблемы с бюллетенями, могли получать уведомления от членов избиркомов с тем, чтобы решить возникшие проблемы, а избирателям-республиканцам такой возможности не было предоставлено". По ее словам, это "явное нарушение принципа равенства всех перед законом".

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 232 выборщиков, а кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.