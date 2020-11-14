Советник делегации Киева заявил, что обмен пленными в Донбассе планируется до 24 декабря

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и провозглашенными республиками в Донбассе планируется до 24 декабря. Об этом заявил в пятницу советник главы украинской делегации в контактной группе, а также советник делегации по вопросам коммуникаций Алексей Арестович.

"Обмен пленными планируется до [католического] Рождества, а точнее - до 24 декабря", - сказал он в эфире "Украина-24". Арестович также добавил, что доступ представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к удерживаемым украинцам в Донбассе должен быть предоставлен до 15 ноября.

Ранее руководитель украинской делегации Леонид Кравчук в ходе переговоров контактной группы 11 ноября призвал провести взаимный обмен удерживаемых лиц до конца года.

Во вторник представитель Донецкой народной республики (ДНР) в гуманитарной подгруппе, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова заявила, что позиция Украины не позволяет достичь прогресса по вопросу процессуальной очистки лиц, переданных ДНР в ходе обменов. Он также напомнила, что из общего числа граждан, переданных республике в ходе обменов в период с 2019 года по 2020 год, на сегодняшний день процессуально очищен лишь один человек, в отношении остальных фактически продолжается уголовное преследование. Морозова в очередной раз подчеркнула, что ДНР выполнила все свои обязательства, а бездействие украинской стороны тормозит работу над новыми обменами удерживаемыми лицами.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" - одна из договоренностей парижского саммита нормандского формата, состоявшегося в декабре прошлого года. Уже 29 декабря состоялся первый за два года большой обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124 человека. 16 апреля между Киевом и республиками Донбасса прошел еще один обмен, в ходе которого Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20. Однако задача обменять "всех на всех", которая также записана и в минских соглашениях, по-прежнему остается нерешенной.