Министр обороны Японии обсудил с и.о. главы Пентагона ситуацию вокруг КНДР

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Нобуо Киси в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности министра обороны США Кристофером Миллером обсудил ситуацию вокруг КНДР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Twitter японского оборонного ведомства.

"14 ноября Киси и Миллер провели телефонные переговоры, в ходе которых они обменялись мнениями по поводу положения дел в Индо-Тихоокеанском регионе, включая ситуацию вокруг КНДР и происходящее в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Стороны подтвердили, что Япония и США будут продолжать тесное сотрудничество ради мира и стабильности в регионе", - подчеркивается в сообщении.

По данным агентства Kyodo, участники обсуждения также заявили, что американо-японский договор о безопасности распространяется на острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, являющиеся предметом спора между Токио и Пекином.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в 1960 году. Согласно пятой статье этого документа, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.

Действующий президент США Дональд Трамп отправил в понедельник в отставку министра обороны США Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности шефа Пентагона.