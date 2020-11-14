Bloomberg: Байден изучает возможность назначить экс-главу ФРС министром финансов

ТАСС, 14 ноября. Демократ Джозеф Байден, объявивший о победе на президентских выборах в США, рассматривает возможность назначения экс-председателя американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, ради возможности стать главой Минфина Йеллен уже отказалась по меньшей мере от одного мероприятия, в котором планировала принять участие. В случае, если Байден остановит свой выбор на ней, она станет первой женщиной на посту министра финансов США.

Джанет Йеллен занимала пост председателя ФРС с 2014 по 2018 год. Как сообщает Bloomberg, с августа текущего года она входила в группу экспертов, консультировавших Байдена по экономическим вопросам.