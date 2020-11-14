И.о. главы Пентагона обсудил с европейскими министрами трансатлантическое партнерство

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер провел в пятницу телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции, ФРГ и Японии. Об этом сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

В беседе с британским министром Беном Уоллесом подчеркивалась "важность крепких двусторонних отношений и трансатлантического союза". Стороны "обсудили подходы к общим вызовам глобальной безопасности, продолжающиеся усилия по углублению оборонного сотрудничества". Рассматривалась также обстановка на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Миллер и глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр согласились с необходимостью "укрепления оборонного сотрудничества". "Подтверждена приверженность сотрудничеству по вопросам, представляющим стратегическую важность, включая совместное разделение ответственности, обеспечение безопасности стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

В ходе разговора с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли, помимо укрепления трансатлантического партнерства, затрагивались ситуация в регионе Сахеля, обеспечение безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Миллер и японский министр обороны Нобуо Киси условились продолжать консультации по противодействию коронавирусу, вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, сотрудничеству в космосе и киберсфере.

Президент США Дональд Трамп 9 ноября отправил в отставку министра обороны Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Криса Миллера исполняющим обязанности главы Пентагона.