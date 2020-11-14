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Выборы президента США - 2020

CNN: минюст США уведомили об отсутствии серьезных нарушений на выборах на трети участков

Под документом значатся подписи 16 заместителей федеральных прокуроров

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Группа помощников федеральных прокуроров уведомила министра юстиции США Уильяма Барра, что они провели проверку и не выявили серьезных нарушений на выборах в 15 из 44 подведомственных районов страны. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на попавшую в ее распоряжение докладную записку.

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Под документом значатся подписи 16 заместителей федеральных прокуроров, поддерживающих как Демократическую, так и Республиканскую партии. Сотрудники просят главу Минюста отменить его распоряжение о проведении проверок в целях выявления предполагаемых нарушений на состоявшихся 3 ноября всеобщих выборах. "Мы призываем вас отменить его", - говорится в докладной записке, авторы которой мотивируют свою позицию тем, что решение Барра "не подкреплено фактами".

Телекомпания напоминает о том, что начальник одного из подразделений службы общественного контроля при Минюсте США Ричард Пилджер подал в отставку, чтобы не исполнять распоряжение министра.

О решении Барра сообщило в понедельник агентство Associated Press. Оно ссылалось на служебную записку, отправленную главой Минюста - генпрокурором США американским прокурорам на местах. В документе говорится, что упомянутые разбирательства "могут быть проведены, если имеются ясные и очевидным образом заслуживающие доверия утверждения о нарушениях, которые, в случае достоверности такой информации потенциально способны повлиять на исход федеральных выборов в отдельно взятом штате".

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СШАВыборы президента США - 2020Барр, Уильям
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