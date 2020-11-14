Трамп утверждает, что выигрывает на выборах в Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что, поскольку его сторонники не получили доступ к просмотру 700 тыс. бюллетеней в Пенсильвании, победа в штате должна быть присуждена ему.

"В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает, на основании нашей великой конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания", - говорится в размещенном в пятницу сообщении Трампа в Twitter.

Апелляционный суд третьего округа США отклонил в пятницу ходатайство сторонников американского президента, требовавших не учитывать в этом штате бланки, поступившие по почте после дня голосования 3 ноября. 12 ноября другой суд в Пенсильвании постановил, что при подсчете не следует брать бюллетени, присланные по почте жителями штата, которые голосовали впервые и не успели прислать документы, удостоверяющие их личность, к 9 ноября.

Согласно оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Это дало ему 20 голосов выборщиков. По подсчетам телеканала Fox News, обработано 99% бюллетеней. Байден получил 49,9% голосов избирателей, а Трамп - 49%. В поддержку демократа подали примерно на 63 тыс. бюллетеней больше, чем за республиканца.