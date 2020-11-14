Жапаров подал документы в ЦИК Киргизии для регистрации кандидатом в президенты

БИШКЕК, 14 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров подал документы в ЦИК для регистрации его кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента.

"Жапаров сегодня, 14 ноября, представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК, Жапаров предоставил в Центризбирком заявление о намерении баллотироваться на должность президента, сведения об отсутствии у него гражданства другого государства, письменное согласие на обработку персональных данных "на наличие либо отсутствие гражданства иностранного государства", сертификат об уровне владения государственным языком и "иные необходимые справки, формы и копии документов".

Досрочные выборы президента в Киргизии назначены на 10 января 2021 года. В соответствии с законодательством, занимающие государственные должности лица не имеют права принимать в них участие, они обязаны временно уйти со своих постов. В связи с этим Жапаров до полуночи должен сложить полномочия. По закону обязанности главы государства после этого автоматически перейдут к спикеру парламента Таланту Мамытову.