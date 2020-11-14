В Госдепартаменте выразили обеспокоенность созданием в России аппаратов "Посейдон"

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен разработкой в РФ необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" и полагает, что есть вопросы относительно того, будет ли соответствовать нормам международного права их возможное применение во время военного конфликта. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд на онлайн-семинаре, организованном Американской ассоциацией юристов. Стенограмму распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.

По версии Форда, у США "есть причины для опасений" относительно политики России в сфере ядерного сдерживания. "Безусловно, Россия заявляет, что ее доктрина соответствует нормам международного права, что ее ядерное оружие предназначено лишь для обороны и сдерживания и будет применено только в крайнем случае. Остается надеяться, что это так", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Еще одним тревожным сигналом стала разработка в России необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" с ядерной энергоустановкой, которые, по всей видимости, предполагается оснастить ядерными боеголовками мощностью несколько мегатонн и запускать в океан во время военного конфликта, чтобы обрушить на прибрежные города США радиоактивное цунами, - заявил Форд. - Такая концепция вызывает серьезные вопросы относительно того, может ли она быть применена в соответствии с международными правовыми нормами и принципами".

Помощник госсекретаря США также выразил обеспокоенность в связи с тем, что, согласно его версии, "россияне дали понять, что могут ответить полномасштабным применением ядерного оружия, если зафиксируют даже единственную приближающуюся баллистическую ракету, по всей видимости, вне зависимости от того, будет ли ракета оснащена ядерной или обычной боеголовкой, будет ли нацелена на город, военный объект или безлюдный участок пустыни или леса".

Впервые о создании подводного аппарата, позже названного "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. По словам президента, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать широкий спектр целей.