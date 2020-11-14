{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Fox: Трамп заверил, что покинет пост президента США при законной победе Байдена

Ведущий телеканала Хералдо Ривера после беседы с республиканцем рассказал, что тот "настроен на честный бой"

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США республиканец Дональд Трамп освободит Белый дом в оговоренные законом сроки, если подсчет голосов на всеобщих выборах был честным и принес победу демократу Джозефу Байдену. Об этом сообщил в пятницу ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера после своей беседы с Трампом.

"Он заверил меня, что является реалистом и поступит правильно. Он создал у меня полное впечатление того, что, если ситуация сложится не в его пользу, если все законно поданные голоса подсчитаны, он будет следовать конституции Соединенных Штатов. Он освободит офис президента в оговоренные конституцией сроки", - информировал Ривера.

"У меня не осталось впечатления, будто он замышляет свержение избранного руководителя. Он настроен на честный бой", - добавил журналист. По его словам, Трамп не расстается с надеждой нанести поражение Байдену "сокрушительным нокаутирующим ударом".

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Госдеп: США тревожит возможное наличие у РФ системы ответного ядерного удара "Периметр"
Особенность системы, по данным СМИ, состоит в том, что в случае ядерного удара по территории страны решение об ответных действиях она может принять самостоятельно или с минимальным участием человека
Читать полностью