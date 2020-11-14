Fox: Трамп заверил, что покинет пост президента США при законной победе Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США республиканец Дональд Трамп освободит Белый дом в оговоренные законом сроки, если подсчет голосов на всеобщих выборах был честным и принес победу демократу Джозефу Байдену. Об этом сообщил в пятницу ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера после своей беседы с Трампом.

"Он заверил меня, что является реалистом и поступит правильно. Он создал у меня полное впечатление того, что, если ситуация сложится не в его пользу, если все законно поданные голоса подсчитаны, он будет следовать конституции Соединенных Штатов. Он освободит офис президента в оговоренные конституцией сроки", - информировал Ривера.

"У меня не осталось впечатления, будто он замышляет свержение избранного руководителя. Он настроен на честный бой", - добавил журналист. По его словам, Трамп не расстается с надеждой нанести поражение Байдену "сокрушительным нокаутирующим ударом".