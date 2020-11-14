Соперники в президентской гонке в США поделили два штата. Трамп допустил, что покинет пост

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Американские СМИ в пятницу подвели итоги голосования в последних двух штатах страны, где победители на выборах еще не были названы. Преимущество демократа Джозефа Байдена теперь выглядит еще убедительнее, президент США республиканец Дональд Трамп допустил, что следующую американскую администрацию возглавит его соперник. По 25 штатов каждому Республиканец победил в Северной Каролине, которая представлена 15 голосами выборщиков из 270, необходимых для избрания президентом. Как прогнозирует газета The New York Times, Трамп набирает в штате 50% голосов избирателей, а Байден - 48,6% по итогам обработки примерно 99% бюллетеней. Официально подсчет голосов продолжается уже десять дней и еще не завершен. Аналогичные прогнозы представили телеканалы CNN, NBC, и Fox News.

На эту тему Байдена назвали победителем президентской гонки. Трамп пока не намерен сдаваться

По подсчетам ряда СМИ (Associated Press, The New York Times, CNN, NBC), Байден в пятницу взял реванш в штате Джорджия (16 выборщиков), в котором кандидаты в президенты от Демократической партии не побеждали 28 лет. У бывшего вице-президента 49,5% голосов, а у его соперника - 49,2%. Это значит, что демократ отыграл штат, в котором Трамп победил четыре года назад. Как обращает внимание The New York Times, Байдену на выборах удалось отвоевать у республиканца еще четыре штата: Аризону, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин. Разрыв между соперниками в Джорджии крайне незначителен. Это обстоятельство вынуждает власти штата провести полный пересчет голосов вручную, подтвердил ранее вице-губернатор Брэд Раффенспергер. Ведущие телеканалы единодушно прогнозируют, что Байден набирает в целом 306 голосов выборщиков, а Трамп - 232. Первый победил в 25 штатах и столичном округе Колумбия, в которых проживают 57% населения США. Республиканец одержал победу в остальных 25 штатах. В ходе нынешних выборов за Байдена было подано более 78 млн голосов избирателей. По выкладкам The New York Times, Байден смог набрать минимум на 5,3 млн голосов больше Трампа. Исками займется Джулиани Действующий глава государства в пятницу понес серию неудач в попытках оспорить результаты голосования в различных штатах. Суд в Мичигане отклонил требование республиканцев запретить утверждение результатов голосования в Детройте - крупнейшем городе штата. Как передал телеканал NBC, такая же судьба постигла пять исков штаба Трампа в Пенсильвании. Наконец, сторонникам президента пришлось отозвать иск с требованием провести проверку части бюллетеней в Аризоне. В этом штате республиканцы жаловались на неправильную работу оборудования для обработки бюллетеней.

На эту тему Выборы в США грозят обернуться судебными тяжбами. Республиканцы продолжают выдвигать иски

Серия юридических неудач, очевидно, убедила Трампа в необходимости собрать все силы в один кулак. Как передает The New York Times, отныне все тяжбы и пиар-кампании, касающиеся выборов, поручены адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани. Кто хозяин положения Сам Трамп, судя по всему, начал постепенно свыкаться с неизбежным. Во всяком случае во время пресс-конференции, проведенной в Белом доме в пятницу, республиканец допустил, что следующую американскую администрацию, которая будет сформирована по итогам выборов, возглавит не он, а его соперник. "Я не буду, нынешняя администрация не будет закрываться (то есть применять масштабные санитарно-ограничительные меры в связи с пандемией - прим. ТАСС). Что бы ни произошло в будущем - кто знает, какой будет [следующая] администрация, видимо, время покажет, - могу сказать, что нынешняя администрация не будет закрываться", - заявил Трамп. Американский лидер при этом сообщил о предстоящей в субботу демонстрации своих сторонников у Белого дома и неоднократно обещал не вводить в стране карантин, чтобы ни случилось.

На эту тему О чем говорил Байден в обращении к американцам

Байден, в отличие от соперника, настойчиво призывал американцев соблюдать масочный режим. "Меня избрали президентом, но я не стану президентом до следующего года. Кризис не считается с датами календаря и набирает темп прямо сейчас. Действующей администрации нужно срочно действовать сегодня, сейчас, начав с признания того, насколько серьезна ситуация", - отметил демократ. Он снова призвал население страны вне зависимости от своих политических пристрастий соблюдать безопасную дистанцию, регулярно мыть руки и носить маски. Примечательно, что бывший вице-президент опубликовал это заявление практически одновременно с началом пресс-конференции Трампа в Белом доме. Демократ всеми своими выступлениями и действиями старается показать, кто теперь является хозяином положения, и усиливает моральное давление на республиканца в надежде заставить его признать поражение на выборах и приступить к передаче дел следующей администрации. Байден последовательно оповестил общественность о своих телефонных разговорах с Папой Римским Франциском, премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, главой правительства Австралии Скоттом Моррисоном, а также с лидерами Великобритании, Канады, Франции и Германии. В пятницу к этому перечню присоединился премьер Италии Джузеппе Конте. Бывший вице-президент продолжает работу над формированием будущей администрации. Как сообщила газета Politico, Байден рассматривает возможность назначения на пост директора Национальной разведки США сенатора Ангуса Кинга. Занимающее данную должность лицо официально считается куратором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств. По информации агентства Bloomberg, на пост министра финансов прочат экс-председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Выборы в США Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Байден объявил о своей победе. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента. В текст были внесены изменения (10:07 мск) — уточнение в пятом абзаце - 78 млн проголосовали за Байдена.