Аэропорт эфиопского города Гондэр поврежден в результате взрыва ракеты

ПРЕТОРИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Аэропорт города Гондэр в эфиопском штате Ахмара пострадал в результате взрыва ракеты. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на созданную правительством Эфиопии Целевую группу по чрезвычайному положению в штате Тыграй.

Ракетный обстрел, произошедший поздним вечером 13 ноября, повредил аэропорт в Гондэре, говорится на официальной странице целевой группы в Twitter. Одновременно поступила информация о взрыве ракеты на территории другого города штата Ахмара - Бахр-Дар. Начато расследование с целью установить обстоятельства произошедшего.

Ахмара на севере граничит со штатом Тыграй, где с 4 ноября федеральные силы ведут активные боевые действия с отрядами Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ). Город Гондэр является одним из исторических центров Эфиопии, он расположен в 80 км от южной границы Ахмара и Тыграя.

Боевики НФОТ напали 3 ноября на объекты Северного командования в административном центре Тыграя городе Мэкэле и убили несколько военнослужащих. Они захватили военные склады этой одной из самых мощных воинских группировок Сил национальной обороны Эфиопии. Выступивший по национальному телевидению 4 ноября премьер-министр страны Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для выполнения миссии по спасению страны и региона от нарастающей нестабильности и для ареста руководителей НФОТ.

Военная операция началась с ударов ВВС Эфиопии по военным складам в Мэкэле и его пригородам. Абий Ахмед заявил 6 ноября, что ВВС уничтожили там склады с дальнобойной артиллерией и ракетами. "Воздушные удары сорвали намерения боевиков использовать находившиеся в районе Мэкэле ракеты с дальностью полета 300 км", - подчеркнул глава правительства.