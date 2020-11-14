Госдеп: США тревожит возможное наличие у РФ системы ответного ядерного удара "Периметр"

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены тем, что на вооружении в России может до сих пор стоять созданный в СССР комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом "Периметр", получивший на Западе название "Мертвая рука". Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда.

В документе рассматриваются аспекты морали и международного права в контексте ядерного разоружения. "Вопросы могут также возникнуть в связи с так называемым "Периметром" или "Мертвой рукой" - системой, которая, согласно данным некоторых СМИ, была создана Советским Союзом в 1980-е годы, и, судя по всему, была оставлена на вооружении. Ее наличие, судя по всему, в 2011 году подтвердил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) [Сергей Каракаев]", - сказал представитель Госдепартамента.

"Если предположить, что эта система действительно существует и работает так, как о ней сообщалось, то, если в условиях кризиса ее активирует высшее командование, "Периметр", судя по всему, автоматически даст приказ на запуск ракет ядерного арсенала страны, если засечет ядерные взрывы на территории России, и его компьютерный мозг не сможет после этого установить связь с Генштабом", - пояснил Форд то, как, с точки зрения американской стороны, работает эта система. "У любого, кто обеспокоен вопросами морали применительно к ядерным вооружениям, явно возникнут неприятные вопросы по поводу "Периметра", - утверждал он.

Созданный в СССР комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом "Периметр" получил на Западе название "Мертвая рука". Особенность системы, по данным СМИ, состоит в том, что в случае ядерного удара по территории страны решение об ответных действиях она может принять самостоятельно или с минимальным участием человека. В 2011 году командующий РВСН Сергей Каракаев подтвердил в интервью "Комсомольской правде", что система существует и находится на боевом дежурстве.