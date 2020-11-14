Переговоры России и Турции по наблюдательному центру по Карабаху продолжатся 14 ноября

АНКАРА, 14 ноября. /ТАСС/. Представители России и Турции продолжат в субботу переговоры в Анкаре по созданию Совместного наблюдательного центра по Нагорному Карабаху, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Переговоры с делегацией России по Совместному наблюдательному центру по Нагорному Карабаху продолжатся сегодня", - приводит заявление турецкого оборонного ведомства государственное Анатолийское агентство.

Российская делегация находится с визитом в Анкаре с 13 ноября. Накануне переговоры провели специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал, которые обсуждали сирийскую проблематику. Во второй половине дня прошла встреча в Министерстве национальной обороны Турции, где главным образом обсуждалось перемирие в Нагорном Карабахе.

9 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из России.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан в среду по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.