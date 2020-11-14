Глава МИД Эфиопии заявил, что в стране нет гражданской войны

ПРЕТОРИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Ни гражданской войны, ни вооруженного конфликта в Эфиопии нет, речь идет об операции в штате Тыграй по поддержанию конституционного порядка и верховенства закона. Об этом сообщило в субботу Эфиопское информационное агентство со ссылкой на заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнена.

"Целью действий федеральных сил в Тыграе являются не проживающие там граждане, а лишь те, кто нарушил закон, - подчеркнул он на состоявшейся 13 ноября встрече с аккредитованными в Аддис-Абебе послами зарубежных государств. - Верхушка Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в течение двух последних лет подрывала в Эфиопии социально-экономические и политические реформы, пыталась разжечь в различных регионах страны конфликты, нарушая нормальное течение жизни граждан". Он отметил, что действия лидеров НФОТ нацелены на создание в Эфиопии хаоса, на дискредитацию федерального правительства и подрыв позиций страны в мире.

Демеке Меконнен подчеркнул, что ситуация вошла в новую фазу, когда отряды НФОТ атаковали объекты Северного командования Сил национальной обороны Эфиопии на территории Тыграя. "Операция в Тыграе завершится, как только правительственные силы разоружат НФОТ, задержат преступников и привлекут их к ответственности, а в регионе будет восстановлена законная администрация", - заявил глава МИД.

Федеральные войска Эфиопии ведут с 4 ноября упорные бои с отрядами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), после их нападения 3 ноября на объекты Северного командования. Основные сражения в течение первой недели шли в западной части штата вблизи границы с Суданом. Как объявил 11 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, правительственные силы восстановили контроль над западными регионами Тыграя. Решением премьера 12 ноября назначен новый глава исполнительной власти в штате Тыграй, им стал Мулу Нега.